الحج ورئاسة الحرمين وقيادات أمنية يناقشون ترتيبات المرحلة الأولى لأداء العمرة

بلادي – الرياض :بحث وزير الحج والعمرة، الدكتور محمد صالح بنتن، والرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبد الرحمن السديس، وعدد من القيادات الأمنية الترتيبات لانطلاق المرحلة الأولى من أداء العمرة.

وناقش الاجتماع، الذي عُقد اليوم (الأحد) في مكة المكرمة، توفير أفضل الآليات والإجراءات الاحترازية لضمان سلامة المعتمرين وزوار المسجد الحرام والمسجد النبوي، بعد قرار عودة العمرة تدريجيا.

وقدم بنتن الشكر إلى رئاسة الحرمين على حرصها المستمر على التنسيق مع الجهات الأخرى لضمان سلامة وراحة ضيوف الرحمن وفق تطلعات القيادة.

من جهته بين السديس أن الرئاسة عملت على تفعيل الخطط الصحية والفنية والهندسية والتقنية والإرشادية والتوجيهية لضمان تنفيذ أدائها وفق تطلعات ولاة الأمر ولسلامة زوار وقاصدي الحرمين.