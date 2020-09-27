لن يُسمح بالوصول للحجر الأسود والكعبة المشرفة.. “رئاسة الحرمين” توضح إجراءات استقبال المعتمرين والزوار

بلادي – الرياض :أوضح وكيل الرئيس العام للتخطيط برئاسة شؤون الحرمين عبد الحميد المالكي الإجراءات التي ستتخذها الرئاسة لاستقبال المعتمرين والزوار.

وذكر المالكي – في مداخلة هاتفية على برنامج “يا هلا” على قناة “روتانا خليجية” – أن الخطة الحالية للمسجد الحرام تتضمن تعقيمه بالكامل وتطهيره 10 مرات يومياً، وقبل دخول كل فوج من المعتمرين وبعد خروجهم.

وأضاف أن الرئاسة جهّزت عبوات مغلفة لمياه زمزم ستوزع على المعتمرين داخل المسجد الحرام، مشيراً إلى أن الطواف سيكون خارج الحاجز ولن يُسمح للطائفين بالوصول إلى الكعبة المشرفة والحجر الأسود، ولافتاً إلى تجهيز الرئاسة فرقاً طبية متخصصة وأماكن للعزل في حال ظهور الأعراض على أي معتمر.

وشدد المالكي على أنه لن يُسمح بدخول المسجد الحرام لغير المصرح لهم بالعمرة، داعياً الجميع إلى الالتزام بالتعليمات والإجراءات التي تهدف إلى حمايتهم.