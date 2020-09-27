“التحالف”: إطلاق سراح 15 جندياً سعودياً في اليمن

بلادي – الرياض :أعلن المتحدث الرسمي باسم التحالف الداعم للحكومة اليمنية الشرعية، العقيد تركي المالكي، اليوم (الأحد)، عن إطلاق سراح 15 جندياً سعودياً في اليمن.

وأشار المالكي إلى أن إطلاق الجنود جاء ضمن اتفاقية بين الحكومة اليمنية والميليشيا الحوثية بشأن تبادل الأسرى.

وأكد أن التحالف ينظر إلى هذا الاتفاق على أنه جانب إنسانيّ بحت، مشيراً إلى أنه امتداد لاتفاق ستوكهولم.

ويتضمن الاتفاق تبادل 1081 أسيراً من الطرفين والإفراج عنهم بصورة فورية.

ورحب مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن جريفيث بالاتفاق الذي تمخض عن اجتماعات لجنة تنفيذ اتفاقات تبادل الأسرى، والتي بدأت قبل أسبوع في سويسرا.

وتضم اللجنة مشرفين من التحالف العربي ومكتب المبعوث الدولي واللجنة الدولية للصليب الأحمر.