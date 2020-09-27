وزير الحج: سنحدد الدول المسموح بقدوم مواطنيها لأداء العمرة لاحقاً.. وهناك بدائل حال أخفق “اعتمرنا”

بلادي – الرياض :أكد وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بنتن أن لديهم بدائل أخرى حال أخفق تطبيق “اعتمرنا” مع الضغط المتواصل عليه، وذلك من أجل تمكين الراغبين في أداء العمرة من التسجيل.

وبين، في حديثه اليوم (الأحد) لبرنامج “الراصد” على قناة الإخبارية، أن التطبيق مر بمراحل عديدة وتم فحصه والتأكد من قدرته على التحمل من قبل عدة جهات، من بينها هيئة الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، مبينا أن التطبيق يحتوي على معلومات جميع المصابين بفيروس كورونا “كوفيد 19” والمخالطين.

وأشار إلى أن هناك 30 جهة تعمل معهم لخدمة الحجاج منذ التقديم في بلدهم ووصولهم لأداء المناسك وحتى عودتهم، ولا يوجد تضارب بينها؛ لأن كل مؤسسة لديها مهام محددة، مبيناً أن وزارة الصحة ستحدد الدول المسموح لها بقدوم مواطنيها لأداء العمرة لاحقاً.

وأوضح أن لجنة الحج العليا تقوم بالتنسيق بين جميع هذه الجهات، وأن الوزارة هي المسؤولة عن الحاج والخدمات التي تُقدم إليه، وإذا احتاج لأي شي من جهة أخرى سيكون من خلال اللجنة العليا.