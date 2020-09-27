نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مزايا بطاقة سفر بلس المجانية من بنك الراجحي وشروط الحصول عليها في المقال التالي

عمر شويل - جدة مزايا بطاقة سفر بلس المجانية من بنك الراجحي وشروط الحصول عليها، وفر بنك الراجحي وهو أحد أشهر بنوك المملكة العربية السعودية بطاقة سفر بلس المجانية من أجل توفير كثير من الخدمات للحاصلين عليها منها إمكانية دخول صالات المطارات، إمكانية السحب والإيداع، شراء المنتجات وكثير من الخدمات المميزة الأخرى ولكن ما يشغل بال مجموعة كبيرة من المقبلين على استخدامها هو شروط الحصول عليها وكذلك المميزات وهذا ما تستطيع التعرف عليه من خلال هذا المقال.

شروط الحصول على بطاقة سفر بلس المجانية

حدد البنك مجموعة من الشروط من أجل حصولك على بطاقة سفر بلس المجانية منه وهذه الشروط جاء أهمها كما يلي:

يجب أن يكون المتقدم للحصول عليها له حساب جاري في أحد الفروع التابعة للبنك في كافة مدن المملكة العربية السعودية.

لابد من حصول البنك على موافقة من العميل على كافة البنود والشروط المدرجة في عقد الحصول على البطاقة.

هذه البطاقة مجانية عند حصولك عليها للمرة الأولى ولكن أن قمت بتجديدها مرة ثانية لابد من دفع 50 ريال سعودي.

السعر الخاص بصرف الدولار يكون ثابت في كل مرة صرف ويستطيع مالك هذه البطاقة صرفها من أي صراف آلي في أي مكان بالمملكة.

مميزات بطاقة سفر بلس المجانية

أما عن المميزات وهو الجزء الأهم والذي يجعل العمال مقبلين على الحصول على هذه البطاقة فجاءت كما يلي: