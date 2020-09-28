نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط تصريح السفر للعاملين خارج السعودية وطريقة تقديم الطلب والمستندات المطلوبة في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط تصريح السفر للعاملين خارج السعودية، التي تتضمن الفئات التي أصابها الضرر من قبل إنتشار جائحة فيروس كورونا، ولم تستطع مواصلة عملها بسبب تعليق رحلات السفر، سواء كان هؤلاء العاملين الراغبين في السفر لمواصلة عملهم يعملون في منشآت خاصة أو عامة أو حتي منشآت غير ربحية، جاءت شروط تصريح السفر للعاملين خارج المملكة ضمن الجهود المبذولة من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية في عدم تعطل مصالح العاملين.

شروط تصريح السفر للعاملين خارج السعودية

حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية بالمملكة العربية السعودية عدة شروط يجب توافرها في المتقدمين الراغبين في الحصول على تصريح سفر للعاملين خارج المملكة وجاءت تلك الشروط والضوابط كالآتي:

عدم قدرة العامل السعودي ممارسة وظيفة عن بعد.

أن العامل السعودي يعمل بصفة مستمرة خارج المملكة اي قبل إنتشار وباء فيروس كورونا في البلاد.

يجب أن يكون العامل السعودي المتقدم للحصول على تصريح سفر موظفاً في أحدي منشآت المملكة بصفة مستمرة قبل جائحة فيروس كورونا.

موظفاً في أحدي منشآت المملكة بصفة مستمرة قبل جائحة فيروس كورونا. يجب علي المنشأة التي يعمل بها العامل السعودي تقديم طلب إلي وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية متضمنا (إسم المتقدم، تاريخ تعيينه في المنشأة، المسمي الوظيفي للمتقدم)، بالإضافة إلي تقديم ما يثبت عدم قدرته على ممارسة نشاطه عن بعد.

تصديق السفارة علي خطاب المنشأة.

طريقة تقديم طلب تصريح سفر خارج المملكة

أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية علي آلية تقديم وطلب تصريح السفر خارج المملكة والتي جاءت كالتالي:

الدخول على الموقع الإلكتروني منصة أبشر للأفراد .

. الضغط علي أيقونة خدماتي.

الضغط علي أيقونة الجوازات.

القيام بإختيار طلب جديد.

الضغط على المديرية العامة للجوازات .

. أخيراً تقوم بإختيار تصريح وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية.

المستندات المطلوبة للتقديم علي تصريح سفر

حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية في بيانها الصادر علي صفحتها علي موقع التواصل الإجتماعي تويتر عن الأوراق والمستندات المطلوبة للتسجيل للحصول على تصريح سفر وجاءت كالآتي:

تقديم صورة عقد العمل.

يقوم العامل بكتابة تعهد بعدم السفر إلي أي بلد آخر بعد سفره.

إلي أي بلد آخر بعد سفره. تقديم خطاب المنشأة الذي تم التصديق عليه من قبل السفارة.

علي جانب آخر أعلنت الجوازات السعودية عن موعد انتهاء تعليق السفر بشكل كامل، وذلك عقب إعلان الجوازات عن الفئات المستثناة من تعليق السفر سواء كان عن طريق الرحلات الجوية أو البرية أو البحرية وضمت الكثير من العاملين خارج المملكة فضلاً عن الطلاب والطالبات المسموح لهم بالسفر.