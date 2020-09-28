نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط وخطوات مبايعة المركبة إلكترونياً من خلال منصة أبشر في المقال التالي

عمر شويل - جدة حرصاً على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية المعلنة من جانب الجهات المختصة فقد أعلنت الإدارة العامة للمرور بالمملكة العربية السعودية عن إمكانية مبايعة المركبة إلكترونياً من خلال منصة أبشر حيث تمكن الخدمة الشخص من بيع المركبة الخاصة به إلى شخص آخر وذلك دون الحاجة إلى زيارة المقرات المخصصة لبيع ونقل ملكية المركبة حيث يتم نقل الملكية إلكترونياً عبر منصة أبشر وذلك حرصاً من الدولة على الالتزام بالتعليمات وحفاظاً على السلامة والصحة العامة للجميع.

شروط نقل ملكية المركبة عبر أبشر

أعلنت الإدارة العامة للمرور عن مجموعة من الشروط الواجب توافرها حتي يتمكن الشخص من بيع المركبة الخاصة به من خلال أبشر ومن أهم هذه الشروط ما يلي:

تتم المبايعة للمركبات الخصوصي ونقل خاص.

يجب أن لا يقل ثمن بيع المركبة عن مبلغ خمسة آلاف ريال ولا يزيد عن مائة وخمسون ألف ريال.

يجب أن تكون رخصة القيادة الخاصة بالمركبة سارية المفعول.

يجب أن تكون استمارة تأمين المركبة سارية المفعول.

يجب أن يقوم المشتري بفحص المركبة ومعاينتها.

يجب أن يقوم البائع بتحديد ثمن بيع المركبة.

يجب عدم وجود مخالفات مروريةمخالفات مرورية على المركبة أو على المشتري.

سداد الرسوم المقررة على الخدمة.

خطوات مبايعة المركبة إلكترونياً عبر أبشر

يتم الدخول إلى الموقع الإلكتروني لمنصة أبشر.

كتابة رقم الهوية والاسم ورقم المرور حتي يتم تسجيل الدخول.

قم بالضغط على خيار خدماتي وبعدها أختر خدمات المرور.

قم بالضغط على خيار مبايعة المركبة.

قم بكتابة جميع البيانات الخاصة بالمركبة وتحديد ثمن البيع.

من جانبه يقوم المشتري بالدخول إلى المنصة والضغط على موافقة على مبايعة المركبة وبعدها يقوم بتحويل قيمة شراء المركبة إلى الحساب البنكي الخاص بالبائع.

مبايعة المركبة للمقيمين بالمملكة عبر منصة أبشر

يتم الدخول إلى منصة أبشر.

يختار خدمات المركبات ثم يقوم بالضغط على مبايعة المركبة.

تحديد ثمن بيع المركبة وإدخال كافة التفاصيل الخاصة بالمركبة.

يقوم المشتري بالدخول والموافقة على مبايعة المركبة ويتم تحويل مبلغ المركبة لحساب البائع.

وقد أعلن المرور السعودي عن مجموعة من الشروط لإتمام مبايعة المركبة للمقيمين ومنها عدم امتلاك المقيم لأكثر من مركبتين ويكون البيع للمركبات الخصوصي فقط والتي لها ثمانية مقاعد أو أقل.