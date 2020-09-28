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عمر شويل - جدة تمويل شخصي يصل قيمتة ل200 ألف ريال من بنك الرياض بدون تحويل راتب يبحث الكثير من الأشخاص عن التمويل الشخصي بدون تحويل الراتب بنك الرياض، مع وجود بعض الالتزامات، والمطابق مع أحكام الشريعة الإسلامية، حيث أن التمويل الشخصي المقدم بدون تحويل الراتب الذي يصل لمبلغ قيمته 200 ألف ريال سعودي للمواطنين، وأيضاً مبلغ بقيمة 150 ريال للمقيمين في السعودية، ويوفر بنك الرياض التمويل الشخصي مدة سداد قد تصل من 4 إلى 5 سنوات، وبالتالي فإن البنك يوفر خيار مناسب بكل من يبحث على تمويل شخصي الذي يناسب كافة احتياجاتهم، وبإمكان الحصول عليه دون أي ضمانات وسوف نوضح لكم كافة التفاصيل الخاصة بالتمويل الشخصي.

تمويل شخصي بدون تحويل الراتب

يوفر بنك الرياض تمويل شخصي دون تحويل الراتب من خلال نظامين، ويوفر لمن من خلالها سيولة نقدية لعملائه الكرام بكل أمان، وأيضاً دون تحويل الراتب بسبب وجود التزامات للعملاء، ومن أهم المميزات التي يوفرها لك بنك الرياض للتمويل الشخصي دون تحويل الراتب الآتي:

1-متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

2-تمنح فترة سداد مناسبة للكثير من العملاء تصل إلى 48 شهر.

3-تتيح حصوله لتمويل شخصي بدون تحويل الراتب للمواطن السعودي وأيضاً للمقيمين.

4-نسبة ربح مناسبة على حسب دخل العميل.

نظام التورق تمويل شخصي بدون تحويل

يوفر لك بنك الرياض تمويل شخصي دون تحويل راتب من خلال نظام التورق من بنك الرياض، الذي يقوم بتقديم تمويل شخصي بدون تحويل راتب مع وجود التزامات بأي أرقام.

فعلى سبيل المثال أن أحدى الموظفين المحكومين بالمملكة العربية السعودية، يرغبون في تمويل دون تحويل راتب، وكان الراتب الخاص به حوالي 10 ألاف ريال، يكون مبلغ التمويل البنك 100000 ريال سعودي، ويكون القسط الشهري 2583 ريال سعودي، والرسوم الإدارية 1000 ريال، والعمولة 30 ريال، والمديونية 124000 ريال، ونسبة القسط 6%، ومدة التمويل 48 شهر.

بإمكانك الآن الحصول على قرض التمويل الشخصي، عند القيام بزيارة أي فرع من فروع بنك الرياض التي تنتشر في كافة أنحاء المملكة العربية السعودية، مع الحرص على تجهيز الأوراق وجميع المستندات المطلوبة للحصول على التمويل الشخصي دون تحويل راتب.