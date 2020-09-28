نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية الحصول علي قرض الراجحي بدون كفيل في أقل وقت في المقال التالي

عمر شويل - جدة كيفية الحصول علي قرض الراجحي بدون كفيل، يعد بنك الراجحي من أهم واكبر البنوك الإسلامية في الخليج والعالم كلة، و لا نقدر علي أنكار خبراته الاستثمارية في الأعمال البنكية والتي تصل إلي قرابة النصف قرن والتي كانت السبب الرئيسي في جعله يمتلك قاعدة كبيرة من العملاء، ويسعى دائما لتيسير وتسهيل الخدمات لكل من المواطنين و المقيمين في المملكة العربية السعودية، كما أن أتاح بنك الراجحي لعملاءه قدرة فتح حساب عن طريق الأنترنت وإدخال بيانات العميل عبر موقع المصرف الإلكتروني، ويعتبر قرض الراجحي من اهم ما يبحث عنه عملاء البنك وكيفية الحصول عليه والشروط الواجب توافرها في المتقدم، ويتميز هذا القرض بانه يتم الحصول عليه في غصون 30 دقيقة ويصل مبلغ القرض إلى مليون ريال سعودي .

طريقة فتح حساب في بنك الراجحي

يتم فتح حساب عن طريق الدخول إلي الموقع الخاص ببنك الراجحي. لتمكن من الانتقال إلي الصفحة التالية لابد من قراءة ومعرفه جميع ألوائح والقوانين والموافقة عليها . تسجيل جميع البيانات الخاصة بالمتقدم. يتطلب من العميل لتسهيل تقديم جميع الخدمات التي تلزمه وسرعة الوصول إليه تسجيل جمع أرقام هواتفه. يجب كتابة البيانات التي تخص دخل المتقدم. يفضل لإتمام عملية فتح حساب جاري في بنك الراجحي يقوم العميل باختيار اقرب فرع يناسبه. يجب علي العميل تقديم جميع البيانات التي تخص الضرائب وإذا كان معه جنسية أخري . تسجيل جميع الهواتف التي تخص الأسرة والبيانات المتعلقة بيهم .

شروط الحصول على قرض بنك الراجحي

علي المتقدم أن يكون عاملا بأحد القطاعات العام أو الخاص بأقل مدة شهر تقريبا داخل المملكة. يجب ألا يكون عمر المتقدم أزيد من 60 عام حتي أخر قسط يتم سداده للقرض. أن يكون أقل حد للمتقدم للقرض 2000 ريال. يجب أن تستوفي جميع الشروط من أجل الحصول علي القرض في المملكة العربية السعودية.

خطوات الحصول عل قرض الراجحي

للحصول علي القرض من بنك الراجحي يجب علي المتقدم اتباع الخطوات الأتية :

علي المتقدم للقرض الدخول إلي موقع بنك الراجحي .

يقوم المتقدم بكتابة البيانات في المكان المخصص لتمويل الشخصي .

قم بإدخال بيانات الشخصية كرقم الجوال والبريد الإلكتروني .

بعد القيام بمراجعة ما تم أدخاله قم بإرسال الطلب وانتظر الرد .

وأخيرا نكون قد أوضحنا من خلال مقالنا طريقة فتح حساب في بنك الراجحي و كيفية حصول العميل علي القرض بدون كفيل خلال30 دقيقة .