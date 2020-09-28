شروط طلب تصريح استثناء سفر للموظفين بالسعودية عبر أبشر 1442

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عمر شويل - جدة شروط طلب تصريح استثناء سفر ، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، في المملكة العربية السعودية، منذ ساعات مضت، عن عدد من الشروط التي تسمح لموظفي المملكة، من حاملي الجنسية السعودية، إمكانية التقدم بطلب للحصول على تصريح سفر دولي، سواء أكانوا يعملون لحساب مؤسسات حكومية أم مؤسسات خاصة.

شروط طلب تصريح استثناء سفر

في خطوة جديدة لها، أعلنت وزارة الموارد البشرية السعودية، عن عدد من الشروط المهمة، التي يجب أن تتوفر لدى موظفي المملكة العربية السعودية، ممن يرغبون في الحصول على تصريح السفر، وذلك عبر إنفوجرافك عبر الصفحة الرسمية للوزارة بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، وهذه الشروط هي:

يجب أولًا أن يكون المستفيد من الخدمة، موظفًا يعمل لدى إحدى المؤسسات أو المنشآت داخل المملكة، بصورة دائمة.

يجب أن يكون المستفيد من الخدمة، عاملًا برفقة المنشأة التي ينتمي إليها، من قبل وصول جائحة كورونا إلى المملكة، والتي دعت إلى غلق كافة المنافذ بها.

يجب أن يكون المستفيد من الخدمة، ليس لديه القدرة على التواصل مع المنشأة، التي يعمل لديها عن بعد.

خطوات التقديم على تصريح السفر للموظفين السعوديين

يجب أولًا أن يصدر خطابًا موجهًا، من المنشأة التي يعمل بها المستفيد، متضمنًا كلًا من البيانات التالية (اسم الموظف مقدم الطلب، والمسمى الوظيفي للموظف، وتاريخ التحاقه بالوظيفة لدى المؤسسة، بيان توضيحي يثبت عدم قدرة الموظف على التواصل مع المؤسسة عن بعد لأغراض العمل).

يجب أن يحصل الموظف المستفيد من الخدمة، على مصادقة رسمية من سفارة دولته داخل السعودية، أو السفارة التي تتبعها المؤسسة التي يعمل لديها داخل المنشأة، على الخطاب الذي منحته له المؤسسة بالخطوة الأولى.

طريقة التقديم على تصريح السفر عبر أبشر

قم بزيارة رابط منصة أبشر الإلكترونية الرسمية. اختر من الصفحة الرئيسة، أبشر أفراد. اختر أيقونة خدماتي. اختر أيقونة الجوازات. اختر مركز الرسائل والطلبات للجوازات السعودية. اختر أيقونة طلب جديد. اختر المديرية العامة للجوازات عبر المنصة. اختر نوع الخدمة التي ترغب بها؛ وهي في حالتك هنا خدمة تصريح وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. اختر نوع الخدمة الفرعية التي ترغب بها. قم بإرفاق المستندات المطلوبة، وهي كالتالي؛ خطاب المؤسسة الذي حصلت عليه بالخطوة الأولى، وصورة رسمية من عقد العمل الخاص بك، مع تعهد مقدم من جانبك كموظف بألا تغادر إلى أية دولة أخرى، غير المطلوبة بالتصريح الاستثنائي الخاص بك.

جدير بالذكر؛ أن تلك الخدمة أو هذا التصريح، ليس هو الوحيد الذي أتاحته المملكة العربية السعودية مؤخرًا، ولكنه الثاني على التوالي، حيث أتاحت المملكة إصدار عددًا من تصاريح السفر للفئات المستثناة، وذلك عبر منصة أبشر الرسمية.