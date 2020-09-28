نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أفضل معارض سيارات بالتقسيط في السعودية 2020 في المقال التالي

عمر شويل - جدة البحث عن أفضل معارض سيارات بالتقسيط في السعودية لا شك ليس بالأمر السهل حيث يوجد في كل معرض مزايا وعروض تختلف عن الآخر بهدف الحصول على الشريحة المستهدفة من العملاء وذلك من خلال تقديم عروض تقسيط السيارات الجديدة أو حتى السيارات المستعملة خاصة مع حالة الركود التي شهدها سوق السيارات السعودي خلال الأشهر الأخيرة.

عروض تقسيط السيارات

تتفاوت عروض تقسيط السيارات وتختلف حسب موديل السيارة وحسب شركة التمويل وكذلك حسب الدفعة المقدمة وجهة العمل التي يعمل لديها العميل .

وبهدف جذب شريحة من المستهلكين تتنافس معارض السيارات في تقديم عروض تقسيط السيارات بحيث تشمل ما يلي:

الإعفاء من الدفعة الأولى المقدمة.

نسبة مرابحة هامشية في حدود 2 % من ثمن السيارة.

تأمين شامل على المركبة.

أرخص سيارات للبيع

البحث عن أرخص سيارة للبيع في السعودية ليس من الأمور المعقدة بل هناك عدد من السيارات التي تصنف على أنها سيارات رخيصة والطريف في الأمر أن فئة السيارات الرخيصة في المملكة تشمل سيارات يابانية وفرنسية وكورية وغيرها من الماركات المشهود لها بالكفاءة على الطرق الداخلية.

ومن بين السيارات الرخيصة في المملكة نجد سوزوكي ديزاير 2020 بتقنياتها اليابانية مع موتور سعة 1.2 لتر يولد قدرة حصانية قدرها 85 حصانًا مع محرك بأربعة صمامات.

وهناك أيضا السيارة الفرنسية رينو سمبل ذات الكفاءة المقبولة والتي تقف في نفس الفئة تقريبا مع السيارة الفرنسية الأخرى نيسان صني .

سوق السعودية للسيارات

شهد سوق السيارات السعودية حالة من التراجع في النصف الأول من العام الجاري بسبب جائحة كورونا وتعمقت هذه الفجوة مع رفع قيمة الضريبة المضافة إلى 15 % بدلا من 5 % منذ بداية يوليو الماضي بالتالي شهدت مبيعات السيارات تراجعًا كبيرًا وفقدت السيارات الجديدة بريقها.

بيع سيارات مستعملة

ولم يقتصر الركود على سوق السيارات الجديدة فحسب بل إن قطاع بين السيارات المستعملة في السعودية شهد هو الآخر حالة من ارتفاع الأسعار غير المبرر بعد هروب المشترين من سوق السيارات الجديدة .

معارض سيارات بالتقسيط

ولجأت الكثير من معارض السيارات إلى البيع بالتقسيط وتقديم تسهيلات في السداد خاصة مع بدء نزول موديلات 2021 في الأسواق السعودية.