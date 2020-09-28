نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل بدون تحويل الراتب بموافقة فورية لدى مصرف الراجحي في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمويل بدون تحويل الراتب الشهري من أحد الخصائص المقدمة من مصرف الراجحي عند الحصول على التمويل الشخصي منها فمصرف الراجحي من المؤسسات العريقة التي لديها العديد من العملاء في المملكة وليس هناك فرق بين المواطنين السعوديين وغير السعوديين من الجنسيات الأخرى فيمكنهم الحصول على ذلك التمويل الشخصي الوطني ويصل إلى أثنين مليون ريال سعودي وفترة سداد طويلة الأجل تصل إلى خمس سنوات بموافقة جميع أحكام الشريعة الإسلامية وعند التقديم على الطلب يحصل العميل المتقدم على موافقة سريعة وفورية عبر الإنترنت وثم يتم الاستكمال عن طريق الذهاب إلى أي فرع من فروع المصرف ويمكن الآن الحصول على تلك التمويل من خلال رابط التقديم على التمويل الشخصي من مصرف الراجحي في المملكة العربية السعودية

مصرف الراجحي تمويل شخصي بدون تحويل الراتب بالسعودية

مصرف الراجحي يوفر العديد من مزايا التمويل الشخصي كما يلي

تمويل شخصي فوري بموافقة سريعة وفورية حيث يحصل على الموافقة في 30 دقيقة تقريباً

تمويل شخصي يتوافق مع تعاليم وأحكام الشريعة الإسلامية وتابع إلى ساما المعروف باسم مؤسسة النقد العربي السعودي بالمملكة

تمويل شخصي وطني في جميع مناطق وأنحاء المملكة العربية السعودية

تمويل بأقساط ميسرة ومرنة بحد أقصي 5 سنوات

تمويل شخصي بدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري ويحدد حسب الفئات المتقدمة

أتاح التمويل الشخصي الوطني للسعودي والمقيمين بالسعودية

شروط مصرف الراجحي للحصول على تمويل بدون تحويل الراتب بالسعودية

يشترط مصرف الراجحي للحصول على التمويل أن الحد الأقصى لعمر المتقدم لا يزيد عن 60 عام

يشترط إحضار العميل المتقدم للتمويل الشخصي أثبات شهر واحد عمل بالقطاع الخاص أو القطاع العام

يشترط أن لا يقل الدخل الشهري عن 2000 ريال فأكثر من ذلك

رابط وطريقة الحصول على التمويل الشخصي الوطني لدى مصرف الراجحي