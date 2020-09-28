“الجمارك” تُصدر آلية جديدة لتنظيم عملية استيراد منتجات “التبغ” للأفراد

بلادي – الرياض :كشفت الجمارك السعودية اليوم (الإثنين) عن آلية جديدة لتنظيم عملية استيراد منتجات التبغ للمستوردين الأفراد عبر شركات النقل السريع أو البريد أو الشحن الجوي.

وسمحت الآلية الجديدة للأفراد باستيراد كمية قدرها 2400 سيجارة أي بما يعادل 12 كرز، وكمية قدرها 125 من السيجار و2 كيلوجرام من المعسل أو ما يعادل ذلك من منتجات التبغ الأخرى، وذلك لكل 3 أشهر، مشيرة إلى أن ذلك ينطبق أيضا على المسافرين الأفراد.

وأضافت أنه في حال استيراد كميات أكبر من المسموح بها فسوف يتم حجزها ومطالبة المستورد أو المسافر بإعادتها إلى مصدرها خلال مدة محددة، وفي حال عدم إعادتها خلال هذه المدة فسوف تُحيلها لمستودع المتروكات في الجمرك تمهيدًا لبيعها برسم الصادر، ولا يحق لصاحب الشأن في هذه الحالة المطالبة بها بعد انتهاء المهلة المحددة للمراجعة.

ولفتت إلى أنه سيتم تحصيل رسوم جمركية بنسبة 100% يُضاف إليها ضريبة انتقائية بنسبة 100% وضريبة قيمة مضافة بنسبة 15% على الكميات المستوردة، وسيتم إعفاء المسافرين الأفراد من هذه الرسوم والضرائب في حال كانت الكمية الواردة معهم لا تتجاوز 200 سيجارة أو 500 جرام لأنواع التبغ الأخرى كالمعسل

ونوهت بأن هذه الضوابط لا تشمل المستوردين الأفراد والمسافرين الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما والمسافرين المترددين عبر المنافذ، ولا على ما يتم ضبطه أثناء محاولة إدخاله إلى المملكة بطريقة غير مشروعة.