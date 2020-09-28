“الجمارك” تُصدر عقوبات ضد عدد من مزاولي مهنة التخليص الجمركي

بلادي – الرياض :أصدرت الجمارك السعودية، اليوم (الإثنين)، عقوبات على عدد من مزاولي مهنة التخليص الجمركي وذلك بعد ثبوت ارتكابهم لعدد من المخالفات.
وأوضحت الجمارك أن العقوبات تضمنت إلغاء 3 رخص لمزاولة مهنة التخليص الجمركي وذلك بعد ثبوت مخالفة أصحابها لنصوص دليل مزاولة المهنة، ولثبوت عدم تقيّد أصحاب الرخص بالحفاظ على مطبوعاتهم وأختامهم المعتمدة وحساباتهم بالنظام الآلي الجمركي وتكرارهم للمخالفة.
وأوصت لجنة النظر في مخالفات المخلصين الجمركيين بالهيئة العامة للجمارك، بإلغاء الرخصة وإلزامهم بإعداد البيانات الجمركية التي جرى تفويضهم بها وإتمام إجراءاتها، ومنعهم من إعداد بيانات جديدة.
وأضافت أنها أصدرت أيضًا عقوبات بحق 3 آخرين من مزاولي مهنة التخليص الجمركي وذلك بفرض غرامات بلغ مجموعها 135 ألف ريال وذلك بعد ثبوت مخالفتهم للإجراءات الجمركية بتصريحهم بمعلومات غير صحيحة في 270 بيانا جمركيا قُدمت من خلالهم، فيما جاءت العقوبة السابعة بحق أحد المخلصين بعد مخالفته للأنظمة واللوائح حيث ألغت الجمارك رخصة مزاولة المهنة التابعة له.
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