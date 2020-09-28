“التنمية السياحي” يوقع مذكرة تفاهم لإنشاء مجموعة من الفنادق في عدة مدن بالمملكة

بلادي – الرياض :أعلنت مجموعة “سيرا” القابضة، توقيع مذكرة تفاهم مع “صندوق التنمية السياحي”، لتمويل تطوير وإنشاء مجموعة من الفنادق توفر أكثر من ألف غرفة.

وأوضحت الشركة في بيان اليوم (الإثنين)، أن المذكرة تتضمن تطوير وإنشاء مجموعة من الفنادق بعدة مدن بالمملكة تشمل الرياض وجدة والباحة وأبها والطائف والجوف وحائل والعلا، مشيرة إلى أنها تأتي بالتزامن مع الخطة الاستراتيجية للمجموعة للتوسع في قطاع الفنادق بالمملكة من خلال العلامات التجارية التابعة لشركة Choice International .

وأبانت أنه بموجب المذكرة سيتم التعاون من أجل تمويل تطوير مشروع فنادق ذات خدمة كاملة مصنفة من الفئة المتوسطة على أن تتضمن بعض المشاريع مطاعم ومقاهي وأماكن للترفيه العائلي في عدة مدن في المملكة، مشيرة إلى أن مدة مذكرة التفاهم تبلغ 6 أشهر، ولا يوجد أثر مالي لها.

وأكدت أنه هذه الخطوة تعد استكمالاً لدعم وتمكين صندوق التنمية السياحي للقطاع الخاص، وتحفيز الاستثمار في القطاع السياحي وتحقيقاً لأهداف الاستراتيجية الوطنية للسياحة من خلال توفير الوظائف ورفع مساهمة القطاع للناتج المحلي.