بلادي – الرياض :أحال مرور جدة، سائقين للهيئة المرورية؛ لتطبيق العقوبات بحقهما؛ وذلك بعدما محاولتهما صدم بعضهما بأحد الشوارع بجنوب جدة؛ مما شكّل خطرًا عليهما وعلى المركبات الأخرى المجاورة.
جاء ذلك بعد مقطع فيديو وثّقه أحد الأشخاص للسيارتين وهما تسيران بأحد الشوارع بالخمرة جنوب جدة، ومحاولة الصدام بينهما، والتلامس والمضايقة بين المركبتين؛ مما شكّل خطرًا عليهما وعلى الآخرين.
وقد تفاعل “المرور” عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” اليوم الاثنين، مع البلاغ المقدم وقال “المرور”: تم القبض على قائدَي المركبتين، وإحالتها للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شكّلا خطرًا على نفسيهما والآخرين.. “مرور جدة” يطيح بسائقيْ “فيديو الصدم” على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صحيفة بلادي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.