نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بنك ساب | حساب ساب بريميير وبرنامج مكافآت اكسب لعملاء ساب في المقال التالي

عمر شويل - جدة يُعد بنك ساب أو ما يُعرف بالبنك السعودي البريطاني من أهم وأفضل المصارف السعودية؛ لما يقدمه من مزايا وخدمات للمواطن السعودي، بالإضافة إلى دوره العظيم فى تقدم وتنمية المملكة اقتصاديا بمساهماته الاستثمارية والتجارية الفعالة، وسوف نتحدث اليوم عن أحد أهم أنواع الحسابات لدى بنك ساب وهو حساب ساب بريميير، ما بين مجموعة متنوعة من الحسابات مثل ساب أدفانس، الرواد، الحساب الإسلامي الجاري، حساب وافر، حساب الاستثمار الإسلامي فى السلع، حساب المضاربة الإسلامي.

بنك ساب حساب ساب بريميير

يُعد من أهم أنواع الحسابات التي يقدمها بنك ساب، والتي تشمل العديد من العروض المدهشة على الترفيه والمطاعم والتسوق، كما تقدم العديد من العروض للسفر.

مزايا بطاقة ساب بريمير ماستر كارد

تحتوي بطاقة ساب بريمير ماستر كارد على العديد من المزايا هي:

تمنح العميل العديد من المزايا وبرامج المكافآت، حيث تعطى فرص الحصول على عروض خاصة بالمطاعم والتسوق والسفر لجميع بلدان العالم، بالإضافة إلى جميع الأنشطة الترفيهية.

يقوم بنك ساب بتمويل العميل نقديا لمبلغ يصل إلى 2000 دولار أمريكي فى حالة الطوارئ، كما يتمكن العميل من استبدال البطاقة خلال 24 ساعة في حالة فقدانها أو سرقتها.

يتمكن العميل من إصدار بطاقات ائتمان إضافية له ولعائلته، كما يستطيع العميل وأسرته التمتع بخدمات الدعم والمساعدة في حالات الطوارئ، وأيضا يتمكن من وضع حدود الحد الائتماني لكل بطاقة إضافية.

يستطيع العميل تحقيق الاستفادة الكاملة من خدمات ساب بريمير ماستر كارد والتي تعمل وفقاً لمفهوم التورق الإسلامي، حيث تتيح لك سداد المبلغ المستحق على البطاقة الائتمانية من خلال معاملات التورق، وهو ما يوفر لك إمكانية السداد الجزئي للمدفوعات المستحقة بالطريقة التي تلائمك.

برنامج مكافآت اكسب بنك ساب

يُعد برنامج مكافآت اكسب أحد أهم البرامج الخاصة بالعملاء المتميزة التي يقدمها ساب بريميير بمجرد استخدام البطاقة، بالإضافة إلى أن كافة المعلومات الخاصة بالمتاجر المتاحة لدى برنامج مكافآت اكسب تتوفر عبر دليل المستخدم لبرنامج مكافآت اكسب.

امتيازات اتش اس بي سي بريمير

تُعد مجموعة امتيازات HSBC بريمير لدى بنك ساب هي بوابة العميل الخاصة للحصول على العديد من العروض، سواء كانت خاصة بالمطاعم أو السفر أو التسويق أو سبل الترفية بأكملها سواء كانت داخل المملكة أو فى أي مكان حول العالم.