نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موافقة فورية للسعودي والوافد للحصول علي تمويل يصل إلى 2 مليون ريال وبدون موافقة الكفيل من الإنماء في المقال التالي

عمر شويل - جدة مصرف الإنماء السعودي يقدم خدمات عديدة لجميع العملاء سواء كان السعوديين أو غير السعوديين المقيمين بالمملكة العربية السعودية، يوفر مصرف الإنماء العديد من التمويلات الخاضعة لأحكام الشريعة الإسلامية مثل تمويل عقار أو تمويل سيارات أو تمويل شخصي وغيرها من الخدمات التمويلية المقدمة من مصرف الإنماء، ويعتبر التمويل الشخصي هو اكثر الموضوعات بحثاً علي شبكات التواصل الاجتماعي المختلفة، حيث يهتم المواطنين أن يكون التمويل خاضع لأحكام الشريعة الإسلامية, ويستطيع المواطن السعودي أو غير السعودي التقديم علي طلب التمويل الشخصي من مصرف الإنماء، كما يساعد مصرف الإنماء جميع المواطنين من خلال تقديم سيولة من خلال مبالغ تمويلية مناسبة للدخل الشهري الذي يحصل عليه كل شخص من أي جهة عامل تابع لها كل فرد، ومن خلال موقعنا سنوضح لكم خدمة التمويل الشخصي من مصرف الإنماء وكيفية الحصول عليه عبر موقع مصرف الإنماء.

مميزات التمويل الشخصي من مصرف الإنماء السعودي

بنك الإنماء تخضع جميع مبالغ التمويل الخاصة به إلى قواعد الهيئة الشرعية وفق شروطها الإسلامية داخل المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى قيام بنك الإنماء بتقديم التمويل الشخصي الذي يصل إلى مبلغ 2,000,000 ريال سعودي أو اختيار أي مبلغ أقل حسب رغبة العميل وعلي حسب الدخل الشهري الذي من خلاله سيقوم بسداد الأقساط الشهرية للتمويل وفق المواعيد المحددة مع مصرف الإنماء.

يتوفر ميزة أن يختار العميل المبلغ المالي الذي يرغب به وفق احتياجه الشخصي دون تقييد بمبالغ محددة،كما يُسمح بصرف التمويل للمواطنين السعوديين وغير السعوديين المقيمين بالمملكة من أي جنسية أخري داخل المملكة العربية السعودية، كما لا يتطلب وجود موافقة كفيل للحصول علي التمويل الشخصي من مصرف الإنماء.

كما يتميز التمويل بوجود فترة تسديد للمديونية الخاصة بالتمويل والتي تصل إلى مدة 5 سنوات، بالإضافة إلى أنه يتم تحصيل رسوم إدارية 1% فقط، أو مبلغ خمسة الآف ريال، حسب المبلغ الأقل، كما يتوفر تحويل المبلغ التمويلي خلال ساعات من طلبه من بنك الإنماء السعودي.

شروط التقديم علي طلب التمويل الشخصي من مصرف الإنماء بالمملكة

لابد من فتح حساب شخصي في مصرف الإنماء قبل التقديم علي طلب التمويل بأي فرع.

تقديم مستند من جهة العمل بتعريف الراتب الشهري للعميل من جهة العمل المرتبط بها.

تقديم مستند يفيد بتحويل الراتب الشهري إلى مصرف الإنماء.

التزام العميل بتسديد الأقساط في الأوقات المحددة حتي لا تقع أي مسالة قانونية علي العميل.

رابط مصرف الإنماء الإلكتروني لطلب التمويل الشخصي للسعوديين وغير السعوديين

يتوافر لجميع المواطنين التقديم علي طلب تمويل نقدي بالمبلغ الذي يرغب به العميل سواء سعودي أو غير سعودي من خلال الموقع الإلكتروني التالي: الإنماء، ويتم تسجيل جميع البيانات بموقع التسجيل الخاص بالتمويل الشخصي، والتأكد التام من تسجيل جميع البيانات صحيحة ثم الضغط علي تسجيل البيانات.