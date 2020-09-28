نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الدول المسموح لمواطنيها أداء العمرة هذا العام تحددها وزارة الصحة والحجز عبر تطبيق اعتمرنا في المقال التالي

عمر شويل - جدة الدول المسموح لمواطنيها من أداء مناسك العمرة والحجز عبر تطبيق اعتمرنا التي تم انطلاقه مؤخراً، حيث أوضح الدكتور محمد صلاح بنتن وزير الحج والعمرة امس عبر مداخلة هاتفية على قناة الإخبارية في برنامج الراصد أن الوزارة قامت بفحص تطبيق اعتمرنا واكدت على تحمله الضغط المتواصل من المتقدمين الراغبين في أداء مناسك العمرة والصلاة في المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف، مبينا أن تطبيق اعتمرنا مر بالعديد من المراحل لضمان استيعاب الكثيرون من المعتمرين، كما نوه أن التطبيق يضم جميع البيانات والمعلومات الخاصة بالمصابين بفيروس كورونا.

الدول المسموح لمواطنيها من أداء مناسك العمرة

أوضح وزير الحج والعمرة أن الوزارة قدمت أكثر من 30 جهه تسعي لتقديم الخدمات للحجاج والمعتمرين منذ بداية خروجهم من بلدهم مروراً بالوصول إلى مكة المكرمة وأداء مناسك العمرة ثم الخروج مرة أخرى والعودة إلي أوطانهم، فيما أكدت أن الدول المسموح لمواطنيها بالخروج لأداء مناسك العمرة سيتم الإعلان عنها من قبل وزارة الصحة السعودية، فيما تسعي اللجنة العليا للحجاج التنسيق مع جميع الجهات المسؤولة لضمان نجاح أداء مناسك العمرة بدون أي خسائر في إصابة المواطنين.

رابط تطبيق اعتمرنا

تم إنطلاق تطبيق اعتمرنا يوم 27 من سبتمر 2020م لحجز الراغبين في أداء العمرة هذا العام الاستثنائي ويتضمن التطبيق الإلكتروني العديد من المهام مثل إختيار موعد العمرة أو موعد الصلاة وأماكن التجمعات والكثير من المعلومات التي تخدم زوار بيت الله، لذا يمكنك تحميل تطبيق اعتمرنا الآن والتعرف علي العديد من الخدمات والمزايا التي يقدمها.

يمكن من خلال التطبيق الإلكتروني إختيار الوقت والتاريخ المناسب، والتأكد من الحالة الصحية للمتقدم، تحديد نقط تجمع للمتقدميين وإصدار تصاريح المرافقين وحجز خدمات النقل، كما يمكنك التعرف على خطوات حجز العمرة عبر التطبيق الإلكتروني.

مراحل السماح بأداء العمرة والزيارة