‏⁧‫تسجيل 455 إصابة جديدة بفيروس ⁧‫كورونا‬⁩ بالمملكة والكشف عن عدد المتعافين والوفيات

بلادي – الرياض :أعلنت وزارة الصحة، اليوم الإثنين ، عن تسجيل 455 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” ، و تسجيل 29 حالة وفاة جديدة ، ليصل إجمالي الوفيات إلى 4712 حالة .

وأضافت الصحة أن إجمالي حالات المصابين في المملكة وصل إلى 333648 حالة حتى الآن .

كما تم تسجيل 841 حالة تعافي جديدة ، ليصل مجموع المتعافين إلى 317846 حالة.