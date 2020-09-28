شروط قرض بنك الرياض للسعوديين 1442 تمويل شخصي ميسر لكل الفئات

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عمر شويل - جدة قرض بنك الرياض للسعوديين هو عبارة عن برنامج تمويل شخصي للمواطنين السعوديين فقط من بنك الرياض، مع إتاحة القرض لكل الفئات والشرائح الوظيفية بتوافق كامل مع أحكام الشريعة، ويقدم البنك برنامج التمويل الشخصي بصيغة المرابحة، عن طريق تملك الأسهم في المحفظة الاستثمارية للعميل أو بيعها والحصول على سيولة نقدية، كما يقدم بنك الرياض لعملائه التمويل بصيغة التورق أو بشراء السلع المحلية.

شروط قرض بنك الرياض للسعوديين 1442

تختلف الشروط التي وضعها بنك الرياض للحصول على القرض والانضمام لبرنامج التمويل الشخصي على حسب الفئة الوظيفية، حيث أن المتطلبات تختلف ما بين موظفي القطاع الحكومي، والقطاع الخاص، والقطاع العسكري، والقطاع الشبه حكومي أو قطاع الشركات الكبرى، وقطاع الجهات الغير مدرجة، وفي السطور القليلة التالية سوف نعرض لكم شروط الحصول على قرض بنك الرياض للسعوديين لكافة الفئات المذكورة.

أولا شروط قرض بنك الرياض للسعوديين من موظفي القطاع الحكومي

يجب ألا يقل عمر العميل عن 18 عام ، وألا يقل راتبه عن ثلاثة آلاف ريال سعودي. لم يشترط البنك مدة الخدمة بجهة العمل. يلتزم العميل بإيداع راتبه الشهري لدى بنك الرياض عبر نظام “سريع”.

مميزات البرنامج

القرض متوافق مع أحكام الشريعة مع هامش ربح تنافسي.

تصل مدة أقساط التمويل في قرض بنك الرياض للسعوديين من موظفي الحكومة إلى 60 شهراً، ويحصل العميل على موافقة مبدئية فورية على التمويل.

في حالة وفاة العميل يلتزم بنك الرياض بإعفاء الورثة من المبالغ المستحقة على الأقساط.

شروط برنامج التمويل الشخصي لموظفي القطاع العسكري

يجب ألا يقل عمر العميل عن 18 عام ، وألا يقل راتبه عن ثلاثة آلاف ريال سعودي. لم يشترط البنك مدة الخدمة بالجهة العسكرية لمن بلغ راتبه 4 آلاف ريال فأكثر. يشترط البنك عام من الخدمة لمن تراوح راتبه بين 3 آلاف ريال و4 آلاف ريال. يلتزم العميل بإيداع راتبه الشهري لدى بنك الرياض عبر نظام “سريع”.

مميزات قرض بنك الرياض للسعوديين العسكريين

القرض متوافق مع أحكام الشريعة مع هامش ربح تنافسي.

القرض ميسر حيث تصل مدة أقساط التمويل إلى 60 شهراً، ويحصل العميل على موافقة مبدئية فورية على التمويل.

في حالة وفاة العميل يلتزم بنك الرياض بإعفاء الورثة من المبالغ المستحقة على الأقساط.

شروط التمويل الشخصي لموظفي الشركات الكبرى

يجب ألا يقل عمر العميل عن 18 عام ، وألا يقل راتبه عن خمسة آلاف ريال سعودي. يشترط البنك شهر من الخدمة بجهة العمل لمن بلغ راتبه 8 آلاف ريال فأكثر. يشترط قرض بنك الرياض للسعوديين من موظفي الشركات الكبرى 3 شهور من الخدمة بجهة العمل لمن تراوح راتبه بين 5 آلاف ريال و8 آلاف ريال. يلتزم العميل بإيداع راتبه الشهري لدى بنك الرياض عبر نظام “سريع”.

مميزات البرنامج

القرض متوافق مع أحكام الشريعة مع هامش ربح تنافسي.

القرض ميسر حيث تصل مدة أقساط التمويل إلى 60 شهراً، ويحصل العميل على موافقة مبدئية فورية على التمويل.

في حالة وفاة العميل يلتزم بنك الرياض بإعفاء الورثة من المبالغ المستحقة على الأقساط.

شروط قرض بنك الرياض لموظفي القطاع الخاص

يجب ألا يقل عمر العميل عن 18 عام ، وألا يقل راتبه عن خمسة آلاف ريال سعودي. يشترط قرض بنك الرياض للسعوديين من موظفي القطاع الخاص شهر من الخدمة بجهة العمل لمن بلغ راتبه 8 آلاف ريال فأكثر. يشترط البنك 3 شهور من الخدمة بجهة العمل لمن تراوح راتبه بين 5 آلاف ريال و8 آلاف ريال. يشترط البنك خطاب تحويل الراتب معتمد وموجه لبنك الرياض، مع التزام العميل بإيداع راتبه الشهري لدى بنك الرياض عبر نظام “سريع”.

مميزات قرض موظفي القطاع الخاص

القرض متوافق مع أحكام الشريعة مع هامش ربح تنافسي.

القرض ميسر حيث تصل مدة أقساط التمويل إلى 60 شهراً، ويحصل العميل على موافقة مبدئية فورية على التمويل.

في حالة وفاة العميل يلتزم بنك الرياض بإعفاء الورثة من المبالغ المستحقة على الأقساط.

شروط قرض بنك الرياض لموظفي الجهات غير المدرجة:

يجب ألا يقل عمر العميل عن 18 عام ، وألا يقل راتبه عن عشرة آلاف ريال سعودي. يشترط البنك 6 شهور من الخدمة بجهة العمل. يشترط البنك خطاب تثبيت الراتب معتمد وموجه لبنك الرياض، مع التزام العميل بإيداع راتبه الشهري لدى بنك الرياض عبر نظام “سريع”. يشترط البنك على العميل إحضار شهادة تعريف بالراتب معتمدة من الغرفة التجارية، بالاضافة إلى شهادة بيان مدد وأجور من مؤسسة التأمينات الاجتماعية.

مميزات التمويل

القرض متوافق مع أحكام الشريعة مع هامش ربح تنافسي.

يصل مبلغ التمويل في قرض بنك الرياض للسعوديين من الجهات الغير مدرجة إلى نصف مليون ريال.

القرض ميسر حيث تصل مدة أقساط التمويل إلى 60 شهراً، ويحصل العميل على موافقة مبدئية فورية على التمويل.

في حالة وفاة العميل يلتزم بنك الرياض بإعفاء الورثة من المبالغ المستحقة على الأقساط.

وبذلك نكون قد استعرضنا معكم قرض بنك الرياض للسعوديين ، مع شرح كامل وتفصيلي لكافة الشروط والمميزات التي يقدمها بنك الرياض من خلال برامج التمويل الشخصي لجميع الفئات.