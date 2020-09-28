كيفية شحن رصيد موبايلي من تطبيق الراجحي الجديد 1442

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عمر شويل - جدة يقدم تطبيق الراجحي العديد من وسائل الدفع الإلكترونية داخل المملكة العربية السعودية، وفي هذا التقرير نعرض لكم طريقة شحن رصيد موبايلي من تطبيق الراجحي الجديد بالخطوات. ويتم استخدام تطبيق الراجحي الجديد في دفع المخالفات المرورية إلكترونيا، ودفع شحن رصيد الجوال. بالاضافة إلى الخدمات السابقة، يقدم مصرف الراجحي خيارات الدفع الإلكتروني عبر الموقع الرسمي عبر شبكة الانترنت. تتمثل خيارات الدفع في التجارة الإلكترونية، التداول، خدمات المباشر للأفراد والشركات.

تطبيق الراجحي

تطبيق الراجحي هو تطبيق إلكتروني يتيح لأصحاب الحسابات المصرفية في مصرف الراجحي من الدفع الإلكتروني. ويعتبر مصرف الراجحي الذي تأسس عام 1957 أحد أكبر البنوك في الوطن العربي، وأحد أكبر البنوك العالمية بعد أن تجاوزت الأصول 80 مليار دولار أمريكي. ليتم إطلاق تطبيق الراجحي الإلكتروني لتسهيل المعاملات التي يقدمها المصرف للعملاء، والتي تتعدد بين سداد الفواتير، شحن الرصيد.

شحن رصيد تطبيق الراجحي

يتيح تطبيق الراجحي إمكانية شحن الرصيد من تطبيق الراجحي لمختلف شركات الاتصالات في المملكة العربية السعودية من خلال السوق الإلكتروني باستخدام تطبيق مصرف الراجحي.

طريقة شحن الرصيد من تطبيق الراجحي

يفضل العديد من المواطنين في المملكة السعودية شحن رصيد موبايلي من تطبيق الراجحي على الرغم من توافر العديد من وسائل الدفع الأخرى. ويرجع ذلك إلى سهولة التعامل مع تطبيق مصرف الراجحي وربط التطبيق مع الحساب البنكي. وفيما يلي نعرض لكم طريقة شحن الرصيد من تطبيق الراجحي من خلال إتباع الخطوات التالية:

تسجيل الدخول إلى تطبيق الراجحي .

. النقر على القائمة الرئيسية.

الضغط على السوق الإلكتروني.

اختيار موبايلي، أو الاتصالات السعودية.

تحديد البطاقة التي ترغب الحصول عليها.

كتابة رقم الجوال، ثم النقر على التالي.

اختيار الحساب لشراء البطاقة.

الضغط على التالي.

ثم إدخال الرمز المرسل إلى الجوال للتأكيد.

ويمكن شحن رصيد الجوال من تطبيق الراجحي لعملاء موبايلي وعملاء STC بإتباع نفس الخطوات السابقة، تختلف الخطوات فقط عند الخطوة الرابعة، وهي تحديد الشركة المراد شحن رصيدها.

كيف اشحن سوا من تطبيق الراجحي

نقدم لكم كيفية شحن رصيد سوا من خلال تطبيق الراجحي من خلال تطبيق الخطوات التالية:

الدخول إلى حسابك الراجحي للأفراد.

إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور.

من القائمة الرئيسية انقر على المدفوعات ثم السوق الإلكتروني.

النقر على أيقونة بطاقات شحن الجوال.

اختيار شركة الاتصالات السعودية.

إدخال بيانات الجوال ورقم الهوية.

تحديد الحساب الذي يتم خصم الأموال منه.

الضغط على استمرار، ثم تأكيد، إدخال رمز التحقق الذي تم إرساله في رسالة نصية إلى رقم الجوال.

النقر على استمرار، ثم التأكد من ظهور رسالة، تمت العملية بنجاح.

بذلك يمكن شحن رصيد من تطبيق الراجحي إلى رقم الجوال الخاص، والتي تعتبر إحدى خدمات الراجحي الإلكتروني التي تسهل على المواطنين خدمات السداد.