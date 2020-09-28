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عمر شويل - جدة نوضح بالخطوات كيفية تسديد رسوم الاستقدام عن طريق صراف الراجحي نعرضها بالتفصيل ولسوف نتحدث عنه بشيء من التفصيل والاهتمام، حيث إننا قمنا باختيار مصرف الراجحي بالأخص بسبب أنه المصرف المعروف بالمملكة، وأغلب المقيمين عندهم حساب به، وإنك وإذا رغبت أن تقوم باستقدام زوجتك من غير داخل المملكة فخطوات الاستقدام صارت ميسرة وتتم إلكترونيا عن طريق بوابة وزارة الداخلية التي تدعى “أبشر”، بعد اتباع اجراءات الاستقدام.

تسديد رسوم تأشيرات الاستقدام عن طريق بنك الرياض

قبل ان نوضح كيفية تسديد رسوم الاستقدام عن طريق مصرف الراجحي نوضح طريقة السداد عبر بنك الرياض حيث أن الغالبية العظمي من الخدمات الالكترونية التي تقدم للمقيمين والمواطنين بالمملكة يتم دفع رسومها إلكترونيًا إما عن طريق تطبيقات البنوك أو عن طريق خدمة سداد، إلى جانب إمكانية الدفع بواسطة الصرافات التي تتبع البنوك الشائعة والمعروفة داخل المملكة.

لقد قال الرئيس التنفيذي لبنك الرياض “المساعد” سليمان عبدالرحمن البنك وبالمساهمة مع وزارتي الداخلية والمالية وأيضًا الاقتصاد الوطني قد أعلن عن خدمة جديدة وسهلة للمواطنين تتيح لهم الدفع المسبق لرسوم تأشيرات الاستقدام بسهولة بغير استعمال النماذج الورقية التي تم استعمالها الآن، حيث قد يسر عليهم الفوز بالخدمة من الجهة الحكومية بغير الحاجة للانتظار في صفوق كبيرة للمراجعين، ويتم إيجاز تلك الخدمة في قيام المواطن بإيداع ما يساوي قيمة عدد التأشيرات التي تم طلبها في حساب مخصص لهذا عند بنك الرياض متعلقًا باسم المواطن ورقم بطاقة الأحوال المدنية، وهذا قبل التقدم إلى مكتب الاستعلام بطلب التأشيرة، إذ يتم الاحتفاظ بقيمة الايداعات حتى عندما تتعدد أو تكرر تحت اسمه ورقم بطاقته، وبعد الدفع يراجع المواطن مكتب الاستقدام الذي يخصم ما يعادل قيمة التأشيرات المعطاة مباشرة، وعن طريق أنظمة مكتب الاستقدام، ولقد تم تحديث تقنية متطورة تقوم بربط مركز كمبيوتر بنك الرياض مع أنظمة الحاسب الآلي الخاص بالمركز الوطني للمعلومات، ثم نتابع عن كيفية تسديد رسوم الاستقدام عن طريق صراف الراجحي بالتفصيل.

كيفية تسديد رسوم الاستقدام عن طريق صراف الراجحي

أولا: قم بالتوجه إلى موقع مصرف الراجحي www.alrajhibank.com.sa الالكتروني.

ثانيًا: قم بكتابة البطاقة البنكية الخاصة بك ورمزك الشخصي المكون من ٤ أرقام.

ثالثًا: قم بالدخول على “الخدمات الحكومية”.

رابعًا: قم باختيار “مدفوعات”.

خامسًا: قم باختيار “التأشيرات” ثم بعدها قم باختيار “فيزا عائلية”.

سادسًا: قم بإدخال رقم اقامتك في مربع “رقم الكفيل” لأنك تكفل زوجتك.

ثم قم بالتأكيد، في مربع عدد التأشيرات قم بإدخال العدد المطلوب فإذا صار الاستقدام لزوجتك قم بإدخال رقم (١) أما إذا كان لزوجتك وأولادك أيضًا فقد قم بكتابة عددهم، فاذا كان عدد التأشيرات التي ستظهر أمامك (1) فإن المبلغ الذي عليك دفعه هو 2000 ريال، وبعد أن تقم بالتأكيد قم بالقبول لكي يتم خصم المبلغ، وستظهر لك رسالة بها “تم التسديد بنجاح”.

كيفية سداد رسوم الاستقدام عن طريق مصرف الراجحي للافراد