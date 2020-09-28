نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسوم المرافقين للعام الجديد في المملكة في المقال التالي

عمر شويل - جدة أصدرت الحكومة في المملكة العربية السعودية رسوم المرافقين للعام الجديد وصرحت في حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر أن حساب تلك الرسوم لعام 2021 سيكون مختلف عن رسوم عام 2020 بل أنها ستزداد ،تابعوا معنا في هذا المقال لتعرفو التفاصيل حول هذا الخبر.

رسوم المرافقين للعام الجديد

معلومات عن هذا القرار:

منذ عام 2017 قامت المملكة العربية السعودية بفرض مبالغ مادية على المرافقين للوافدين وقطاع العاملين لديها من الدول الأخرى كما قامت بجمع تلك الأموال من أجل توفير التوازن بين ميزانية الصادرات والواردات في البلاد.

قيمة تلك الرسوم غير ثابنتة فقد واصلت في الزيادة والارتفاع إلى أن وصلت إلى ربعمائة ريال سعودي في عام 2020 الحالي ،قامت الحكومة أيضاً بتطوير الإدارة لديها حتى تتمكن من تحصيل تلك الرسوم بصورة منظمة وسهلة كما وضعت عدة لوائح لعمل المرافقين.

طريقة حساب رسوم المرافقين للعام الجديد:

حساب الرسوم المفروضة عليك كل ما عليك فعله هو:

عليك أولاً الدخو على منصة مقيم والتي ستجدها في هذا الرابط. اضغط على تحديد الإقامة. أدخل البيانات المطلوبة مثل عدد المرافقين ومدة التجديد. اضغط على تاريخ إنتهاء الإقامة. أخيراً اضغط على أحسب وستوفر لك الصفحة قائمة توضح جميع الرسوم المطلوب سدادها

الأشخاص المعافين من سداد الرسوم:

هناك مجموعة من الشرو والأشخاص المعافين من دفع تلك الرسوم أو الضرائب وهم: