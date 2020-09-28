وزارة الحج والعمرة توضح مراحل السماح بأداء العمرة والزيارة تدريجيا

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عمر شويل - جدة يترقب الكثير من المواطنين السعوديين والمسلمين في ثائر أنحاء العالم موعد فتح العمرة وزيارة الحرمين الشريفين، وقد قامت وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية بالإعلان عن موقف العمرة وزيارة الحرمين الشريفين، من قرارات الحكومة السعودية، الخاصة برفع الحظر التدريجي، وعودة الحياة الطبيعية بشكل تدريجي علي مراحل، حيث قامت الحكومة باستثناء مدينة مكة المكرمة من تلك الإجراءات الخاصة برفع الحظر التدريجي، ولم يتم الإعلان عن موعد محدد لفتح العمرة مجددا، ولم يتم الإشارة إلي إمكانية السماح بزيارة الحرمين الشريفين، في ظل الظروف الحالية التي تمر بها البلاد، في مواجهة جائحة كورونا كوفيد 19.

مراحل السماح بأداء العمرة والزيارة تدريجيا

أوضحت وزارة الحج والعمرة أربع مراحل للسماح بأداء مناسك العمرة والزيارة تدريجيا، من خلال الموقع الرسمي للوزارة على تويتر، وهي:

المرحلة الأولي: ابتداءا من يوم الأحد بتاريخ 17 صفر 1442 الموافق 4 أكتوبر 2020، بنسبة 30% من الطاقة التشغيلية، عدد 6 آلاف معتمر في اليوم، وتشمل المرحلة الأولي السماح بأداء العمرة لكلا من المواطنين والمقيمين داخل المملكة، وذلك بعدد محدد. المرحلة الثانية: 75% من الطاقة التشغيلية، يوم الأحد بتاريخ 1 ربيع الأول 1442 الموافق 18 أكتوبر 2020، على أن يتم السماح في هذه المرحلة بأداء العمرة والصلوات والزيارة والصلاة في الروضة الشريفة، لععد أعلى من العدد السابق لمن هم داخل المملكة من المواطنين والمقيمين. المرحلة الثالثة: بنسبة 100% من الطاقة التشغيلية، وذلك بتاريخ 15 ربيع الأول 1442 الموافق 1 نوفمبر 2020، السماح بأداء العمرة لمن هم داخل وخارج المملكة العربية السعودية، وذلك بشكل تدريجي من الدول التي تقر وزارة الصحة بعدم وجود أي مخاطر صحية تخص جائحة كورونا. المرحلة الرابعة: بنسبة 100% من الطاقة الاستيعابية، سوف تكون بكامل الطاقة الاستيعابية للحرمين، وذلك على أن تكون من بداية التاريخ الرسمي للانتهاء من جائحة كورونا نهائيا، أو زوال المخاطر الصحية له.

موقف العمرة وزيارة الحرمين الشريفين من قرارات الحكومة السعودية

أعلنت وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية، أنه بموجب القرارات الصادرة من قبل القيادة الرشيدة الخاصة بالإجراءات المحلية للعودة إلي الحياة الطبيعية، فإن وزارة الحج والعمرة تؤكد علي استمرار تعليق العمرة وزيارة الحرمين الشريفين، في ظل الظروف التي تمر بها البلاد في الفترة الحالية، كما أشارت إلي أنه سوف يتم المراجعة الدورية لذلك وفق مسار جائحة كورونا، والتوصيات الصادرة من اللجنة المختصة.

السبب وراء ذلك هو الحد من انتشار الجائحة المستجدة كوفيد 19، بين المعتمرين المؤديين لمناسك العمرة، والزائرين للحرمين الشريفين.

قرارات الحكومة السعودية الخاصة برفع الحظر تدريجيًا

اتخذت الحكومة السعودية قرارات هامة خاصة برفع الحظر علي البلاد، وعودة الحياة إلي طبيعتها تدريجي، والتي من المقرر تنفيذها علي ثلاث مراحل خلال الفترة القادمة، كما أكدت الوزارة علي ضرورة أخذ معلومات رفع الحظر من المواقع الرسمية التابعة للوزارة.

أشارت وزارة الدخلية السعودية بضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية في أوقات السماح بالتجول، وارتداء الكمامات الطبية المناسبة، وعدم الخروج من المنزل بدونها، وضرورة غسل اليدين وتعقيمهم جيدًا، والمحافظة على التباعد الاجتماعي، وضرورة الالتزام بأوقات الحظر المحددة، للحد من انتشار الجائحة، والحفاظ علي صحة وسلامة المواطنين والمقيمين بالمملكة.

حيث أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن الإجراءات المسموح بها أثناء السماح بالتجول في المملكة العربية السعودية، كما أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية بالمملكة عن فتح المساجد في المملكة قبل الأذان بـ 15 دقيقة وإغلاقها بعد الصلاة بـ 10 دقائق، وفقًا للإجراءات والشروط التي حددتها الوزارة.