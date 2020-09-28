نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل شخصي يصل لـ 100 الأف ريال بدون كفيل من الشركة السعودية للتمويل في المقال التالي

عمر شويل - جدة الشركة السعودية للتمويل بدون كفيل في المملكة العربية السعودية منذ بداية نشئت هذه الشركة وهيا مهتمة جدا و رائدة في تمويل الأشخاص وهنا التمويل تمويل إسلامي و بدأت هذه الشركة التمويلات منذ بداية نشأتها عام 1990 بمبلغ يقدر تقريبا بـ 10 مليون ريال

فا شركة السعودية للتمويل هنا عندها اكثر من تمويل فا هيا تمول لأكثر من قطاع ومختلف الأفراد وتساعد كل فئات الشركات بالنسبة للتمويل.

أولاً كيفية التقديم لأخد تمويل من الشركة السعودية للتمويل

يدخل المستفيد من هذه المبادرة علي الموقع الإلكتروني الخاص بـ الشركة السعودية للتمويل الشخصي

ثم يختار المستفيد من الخيرات المعروضة أمامه علي الموقع الإلكتروني طلب تقديم تمويل

ثم يملأ المستفيد النموذج الخاص بالتمويل بكافه بيناته المطلوبة في النموذج

ثانياً ماهي الأوراق والمستندات المطلوبة للتقديم في تمويل الشركة السعودية للتمويل

أول شئ يجب أن يقوم العميل بتعريف راتبة قبل تقديم الطلب

أن يقدم الشخص كشف حساب بنكي عن أخر ثلاثة اشهر ماضية بمعاملاته في البنك

ثم أخر شئ يقوم به العميل وهو ملئ طلب التقديم للتمويل و ملئ كافة الخانات الفارغة

ماهيا مزيا التمويل من الشركة السعودية للتمويل عن أي تمويل من شركة أخري

التمويل الشخصي من الشركة السعودية يتوافق احكامة مع أحكام الشريعة الإسلامية

التمويل يمكن أن يصل إلي 500 ألف ريال سعودي

يمكن التمويل حتي 100 ألف ريال سعودي و بدون كفيل

إمكانية السداد المبكر

هامش ربح تنافسي

التمويل يكون بدون تحويل الراتب

و لذلك المزايا و السهولة في التقديم تعتبر الشركة السعودية من اكبر الشركات الموجودة في المملكة العربية السعودية في مجال التمويلات الشخصية و القروض الشخصية.

نبذه عن الشركة السعودية للتمويل

وتعتبر شركة السعودية للتمويل من أوائل الشركات و البنوك التي ادركت وجود التمويل الإسلامي في المملكة العربية السعودية في عام 1990.

و يعتبر الهدف الرئيسي من تأسيس تلك الشركة هو تلبيه الطلب الزائد علي المنتجات التمويلية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية

و تقوم الشركة بتقديم تمويلات شخصية للعملاء و يقدم تمويل للأفراد و تمويل الأعمال و منتجات اخري.