نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التسجيل في صندوق التنمية العقاري برقم السجل المدني طرق تحديث البيانات في المقال التالي

عمر شويل - جدة التسجيل في صندوق التنمية العقاري أصبح من أكثر الأمور السهولة بعد توافر الخدمات الإلكترونية، فلم يعد يلزم زيارة مواقع وزارة الإسكان من أجل التسجيل، فالآن يوفر لك موقع صندوق التنمية العقارية العديد من الخدمات، من بينها خدمة التسجيل، كما تستطيع بعد التسجيل الاستعلام عن صندوق التنمية العقارية برقم الهوية لتوفير وقتك وجهدك، كما أُتيحت في الفترة الأخيرة خدمة جديدة من الصندوق وهي خدمة أعرف دورك برقم الهوية 1442.

التسجيل في صندوق التنمية العقاري

عند التسجيل في الصندوق العقاري فستدخل ضمن قائمة الانتظار، حتى يتم صرف التمويل العقاري المدعوم الذي يوفره الصندوق إلى المستفيدين من القروض العقارية المدعومة وأما عن خطوات التسجيل فهي:

دخول بوابة الصندوق العقاري التابعة لوزارة الإسكان الإلكترونية.

قم بدخول بوابة التسجيل، وقم بإرفاق بياناتك والمستندات التي تصدق على صحتها.

قم بالتعرف على برامج التمويل التي يقوم الصندوق بطرحها، وعليك اختيار واحدة منها.

الاستعلام عن صندوق التنمية العقاري

وبعد التسجيل بفترة تستطيع بين الحين والآخر الدخول إلى موقع صندوق التنمية العقارية من أجل التعرف على موعد استحقاق القرض العقاري وهل نزل اسمك ضمن قائمة المستفيدين من القرض أم لا، بالإضافة أيضًا إلى التعرف على موعد صرف تمويل الصندوق العقاري المدعوم.

رقم الصندوق العقاري

لم يغفل صندوق التنمية العقارية عن توفير أرقام للتواصل مع خدمة العملاء، ووفر أيضًا خدمة الاتصال بالخط الساخن، فيمكن الاتصال على رقم 199088 وسوف يقوم أحد المسؤولين بالرد عليك، وتستطيع طرح استفساراتك فيما يخص التسجيل في الصندوق أو الاستعلام عن موعد استحقاق القرض العقاري.

صندوق التنمية العقارية تحديث البيانات

ويمكن أيضًا في حال حدوث تغييرات في البيانات بعد التسجيل في صندوق التنمية العقاري ، والتي تشتمل على بيانات السكن والعنوان، وأيضًا الدخل الذي يحصل عليه صاحب الطلب، أن تقوم بتحديث تلك البيانات، وقد أشار الصندوق إلى أن تحديث البيانات يعمل على تحسين الخدمات التي يتم تقديمها من الصندوق إلى المستفيدين، فدعت إلى زيارة الموقع، والدخول إلى الملف الشخصي، وقم بإدخال الجديد من البيانات وقم بالنقر على تبويب حفظ فقط.