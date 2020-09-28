نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير التعليم يبحث مع عضو البرلمان البريطاني مجالات التعاون في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - التقى وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ -عبر الاتصال المرئي- اليوم الأثنين، مع عضو البرلمان البريطاني وزير الدولة للتعليم جافن ويليامسون.

وجرى خلال اللقاء مناقشة مجالات التعاون بين البلدين الصديقين، والوقوف على الجهود المشتركة لمواجهة جائحة كورونا، إضافة إلى مناقشة زيادة فرص التعاون بين البلدين في مجال التعليم العالي، والشراكة البريطانية- السعودية في التعليم.

واستعرض الجانبان فرص الدعم المقدمة في التعليم الجامعي، والطلبة الدوليين، والمنتدى العالمي للتعليم، كما تناول اللقاء رئاسة المملكة لمجموعة دول العشرين، وتضمين التعليم كأحد أبرز مساراته.

حضر اللقاء نائب وزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار الدكتور محمد السديري، وعدد من وكلاء الوزارة.

وفي سياق منفصل، التقى الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، عبر الاتصال المرئي اليوم الأثنين، نائب وزير الثقافة الأستاذ حامد بن محمد فايز، والرئيس التنفيذي لهيئة التراث الدكتور جاسر الحربش، وعدد من قيادات الوزارة، والهيئات الثقافية.

واطلع أمير المنطقة الشرقية على إيجاز عن مبادرات الوزارة والهيئات الثقافية في تعزيز المشهد الثقافي، والخطط المستقبلية للوزارة لتنمية الحراك الثقافي في المنطقة.

ونوه الأمير سعود بن نايف بالدعم الذي توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين للقطاع الثقافي، وبالقفزات التي حققها القطاع، والتوسع في دعم المبادرات المهتمة بحماية التراث، في ظل رؤية المملكة ومستهدفات التحول الوطني.