نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تسجيل مولود جديد وإصدار سجل الأسرة عبر منصة أبشر في المقال التالي

عمر شويل - جدة تُتيح منصة أبشر الإلكترونية خدمات عديدة في مجال الأحوال المدنية، أبرزها تسجيل مولود جديد وإصدار سجل الأسرة، وهما ضمن 13 خدمة أضافتها وزارة الداخلية السعودية لقائمة خدمات المنصة، في 16 من شهر ديسمبر عام 2019م، إذ يتطلب من الشخص، سواء مواطن أو مقيم الدخول إلى موقع المنصة، واتباع خطوات بسيطة لإنجاز الخدمة.

وأطلقت المملكة هذه المنصة، لتوفير الخدمات إلكترونيا دون الحاجة إلى زيارة مقرات الهيئات والمؤسسات الحكومية، إذ تخطى عدد الخدمات التي تتيحها حاجز 200 خدمة، وما زالت وزارة الداخلية تضيف إليها خدمات جديدة، تماشيًا مع “رؤية 2030” التي تهدف إلى رقمنة جميع الخدمات في البلاد.

طريقة تسجيل مولود جديد عبر منصة أبشر

وننشر من خلال وقعنا، طريقة تسجيل مولود جديد في السعودية عبر منصة أبشر الإلكترونية، وذلك باتباع الخطوات الآتية:

الدخول إلى موقع منصة أبشر على الإنترنت.

اختيار “أبشر الأفراد”، اكتب اسم المستخدم والرمز المرئي.

اضغط على خدماتي ومنها انقر على أيقونة “الأحوال المدنية”.

النقر على تسجيل المواليد.

إدخال البيانات المطلوبة عن المولود الجديد، واختر تأكيد بعد مراجعة بيانات المولود.

طلب الحصول على شهادة ميلاد الطفل، عن طريق البريد الإلكتروني.

والجدير بالذكر أن وزارة الداخلية للأحوال المدنية قد نوهت بأنه في حالة تواجد أي خطأ عند تسجيل المولود، فيجب مراجعة المستشفى للتأكد من صحة البيانات.

كيفية إصدار سجل أسرة عبر أبشر

وبعد معرفة طريقة تسجيل مولود جديد عبر منصة أبشر الإلكترونية، فإنه من الممكن أيضًا، إصدار سجل الأسرة عبر المنصة، باتباع الخطوات الآتية:

الدخول إلى موقع منصة أبشر الإلكترونية.

إدخال اسم المستخدم.

إدخال كلمة المرور.

النقر على أيقونة “خدماتي”.

النقر على اختيار “خدمات”.

اختيار “الأحوال المدنية”.

إصدار السجل.

وقد أكدت في وقت سابق وزارة الداخلية للأحوال المدنية عبر الحساب الرسمي على تويتر عن إمكانية تقديم طلب إصدار وإيصال العديد من الوثائق عبر منصة ابشر واستلام هذه الوثائق من خلال البريد السعودي ودون الحاجة إلى الذهاب للمقرات الحكومية، ومن هذه الوثائق التي يمكنك الحصول عليها عبر البريد:-