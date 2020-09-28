نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المطلوب لفتح حساب جاري بمصرف سامبا بالمملكة العربية السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة المطلوب لفتح حساب جاري بمصرف سامبا ، يقدم المصرف تمويلات منها ما قدمناه لكم في المقالات السابقة مثل تمويل المتقاعدين 500 ألف ريال هذا بالإضافة إلى تمويل شخصي للمواطنين 1.5 مليون ريال ويقدم المصرف تلك التمويلات والتي تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية للتسهيل على المواطنين وسد احتياجاتهم المالية وتوفير رأس المال للعمل ويبحث الكثير عن متطلبات فتح حساب جاري بمصرف سامبا وهذا ما سنطلعكم عليه من خلال هذا المقال.

المطلوب لفتح حساب جاري بمصرف سامبا

هناك مجموعة من المتطلبات للفئات التي يحق لها فتح حساب جاري بالمصرف وسنتعرف على تلك المتطلبات لكل فئة وجاءت كالتالي:

بالنسبة للسعوديين الذكور فوق عمر الثامنة عشر

صورة الهوية الوطنية سارية المفعول.

خطاب تعريف بالراتب من جهة العمل.

إذا كان الراتب محولاً علي حساب بنك آخر يتطلب وجود نسخة من كشف الحساب من هذا البنك.

بالنسبة للسعوديات فوق عمر ثمانية عشر عاماً

إثبات الهوية سواء ببطاقة الهوية الوطنية سارية المفعول أو صورة موثقة من السجل المدني أو دفتر العائلة حيث يجب إحضار أي وثيقة من الوثائق المذكورة.

تعريف بالراتب من جهة العمل.

في حال ما إذا كان الراتب محولاً على حساب بنك آخر يتوجب وجود نسخة من كشف الحساب.

بالنسبة للسعوديين تحت عمر الخامسة عشر عاماً أولاد وبنات

بطاقة الهوية الوطنية سارية المفعول الخاصة بولي الأمر.

إذا كان المستفيد من فتح الحساب مسجل بدفتر العائلة يتوجب حضور نسخة من الدفتر العائلي وفي حال عدم إضافته لدفتر العائلة يتوجب إحضار نسخة من شهادة الميلاد.

إذا كان المستفيد من فتح حساب تحت الوصاية يتم إحضار نسخة من شهادة الوصاية من المحكمة.

وثيقة تعريف بالراتب لولي الأمر.

بالنسبة للسعوديين ما بين عمر الخامسة عشر والثامنة عشر أولاد وبنات يتطلب إحضار أصل بطاقة الهوية الوطنية سارية المفعول.

بالنسبة لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي

يتطلب إحضار نسخة من بطاقة الهوية الوطنية سارية المفعول أو نسخة من جواز السفر ساري المفعول.

وثيقة إثبات عنوان السكن في المملكة سواء كانت تلك الوثيقة فاتورة الكهرباء أو عقد الإيجار للمنزل أو خطاب تعريف من مواطن سعودي يثبت السكن في العنوان الوارد ذكره.

وثيقة تعريف بالراتب.

إذا كان الراتب محولاً على حساب بنك آخر يتوجب وجود نسخة من كشف الحساب.

بالنسبة للمقيمين بالمملكة

إحضار نسخة من الإقامة سارية المفعول مع نسخة من جواز السفر ساري المفعول.

وثيقة تعريف بالراتب من جهة العمل.

عنوان السكن في المملكة وعنوان السكن في بلدك.

إذا كان الراتب محولاً على حساب بنك آخر يتوجب عليك إحضار نسخة من كشف الحساب.

وعند زيارة أي فئة من تلك الفئات المذكورة لفرع البنك يتوجب تعبئة اتفاقية فتح حساب مع ملحقاتها وللحصول على المزيد من المعلومات الاتصال بالرقم (8001242000).