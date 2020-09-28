نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن عامل وافد وطريقة نقل كفالة عامل وافد إلكترونياً في المقال التالي

عمر شويل - جدة أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية آلية تنفيذ خدمة الاستعلام عن عامل وافد ، والتي تعتبر من أهم الخدمات الاستعلامية المتاحة عبر الخدمات الإلكترونية لمكتب العمل، كما أبرزت الوزارة شروط نقل كفالة عامل والخطوات اللازمة لتنفيذ الخدمة إلكترونيا، كما تطرقت الوزارة إلى خدمة الاستعلام عن عامل هارب، وكيفية تنفيذ الخدمة والاستعلام عن البلاغ المقدم ضد تغيب العامل.

الاستعلام عن عامل وافد ونقل كفالة عامل

الاستعلام عن عامل وافد

من خلال تلك الخدمة يستطيع المستخدم الاطلاع على كافة المعلومات والبيانات المتعلقة بالعامل، وكل الأمور المتعلقة بالموظف من خلال مكتب العمل السعودي، ويمكن تنفيذ الخدمة عبر اتباع الخطوات التالية:

يقوم المستخدم بالتوجه إلى موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ثم الضغط من القائمة العلوية على الخدمات الإلكترونية. يقوم المستخدم باختيار خدمة الاستعلام عن عامل وافد. بعد ذلك يقوم المستخدم بإدخال بيانات رقم إقامة العامل أو رقم هوية الكفيل. يقوم المستخدم بإدخال رمز التحقق الخاص بالعامل الوافد، ومن ثم الضغط على خيار بحث. سيعرض النظام بيانات العامل الوافد بالكامل وكذلك المعلومات المهمة التي تتعلق بالكفيل أيضا. يمكن أيضا الاستعلام عن عامل وافد عبر التواصل على رقم خدمة عملاء مكتب العمل 19911 وإدخال رقم الإقامة

نقل كفالة وافد

هذه الخدمة متوفرة عبر بوابة وزارة الموارد البشرية، ويمكن طلب نقل الكفالة دون الحصول على إذن الكفيل في الشروط والحالات التالية:

في حالة عدم دفع الكفيل لراتب العامل الوافد لمدة ثلاثة شهور.

في حالة وجود المنشأة في منطق اللون الأحمر في النطاقات.

ويمكن تنفيذ الخدمة عبر اتباع الخطوات التالية:

يقوم المستخدم بالتوجه إلى موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ثم الضغط من القائمة العلوية على الخدمات الإلكترونية. يقوم المستخدم باختيار خدمة نقل كفالة عامل وافد. يقوم المستخدم الآن بإدخال رقم بطاقة الإقامة الخاصة بالعامل الوافد، ثم اتباع خطوات نقل كفالة العامل وسداد الرسوم.

استعلام عن عامل هارب

يستطيع المستخدم من خلال تلك الخدمة الاطلاع على أداء العامل وسلوكه قبل أن يقوم بتعيينه في حال رغب في ذلك،وهي تختلف عن خدمة الاستعلام عن عامل وافد في مستهدفات الخدمة، ويمكن تنفيذ الخدمة عبر بوابة الموارد البشرية وبعد استكمال الخدمة يمكن للمستخدم معرفة حالة العامل وسلوكه المسجل وظيفيا من حيث التزامه، وهل تغيب من قبل عن جهة عمله،وهل قام بالهرب من جهة عمله أم لا، وهل قُدم فيه بلاغات تغيب عن العمل، وما هي عدد البلاغات التي قدمها الكفيل أو صاحب العمل في العامل الوافد.