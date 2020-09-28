لحماية الفئات الأكثر تأثراً بمضاعفات كورونا.. انطلاق حملة للتطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية

بلادي – الرياض :أطلقت وزارة الصحة، اليوم (الاثنين)، حملة للتطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية، تحت شعار “نخلي هالموسم سليم”.
وأوضحت الوزارة أن التطعيمات تتوفر بصورة مجانية في المراكز الصحية، مؤكدة أنها آمنة وفعّالة وليست لها أي آثار جانبية.
ونبّهت إلى أن تطعيم الإنفلونزا الموسمية لا يقي من الإصابة بفيروس كورونا الجديد، لكنه يقلل احتمالية الإصابة بالإنفلونزا بنسبة كبيرة.
وتستهدف الحملة الفئات الأكثر تأثراً بمضاعفات فيروس كورونا من المواطنين والمقيمين وكذلك جميع أفراد المجتمع، كما تهدف إلى خفض معدل المصابين والمنوّمين في المستشفيات بسبب الإنفلونزا.
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