“رئاسة الحرمين” توضح أبرز الإجراءات الاحترازية المتخذة في المسجد الحرام لسلامة المعتمرين

بلادي – الرياض :كشفت رئاسة شؤون الحرمين أهم الإجراءات الاحترازية المتخذة في المسجد الحرام للحفاظ على سلامة المعتمرين.

وتشمل الإجراءات تعقيم الحرم 10 مرات يوميًا، بالإضافة إلى تعقيمه قبل دخول كل فوج وبعد خروجه ابتداء من الأحد المقبل، كما أكدت أنه سوف يتم توزيع ماء زمزم على المعتمرين في عبوات مغلفة حفاظًا على سلامتهم.

وشددت على منع وصول المعتمرين إلى الكعبة المشرفة والحجر الأسود، كما أكدت أن الطواف سيكون خارج الحاجز الموجود حاليًا، بالإضافة إلى تجهيز أماكن مخصصة للعزل في حال ظهور أعراض كورونا على أي معتمر.