الاتحاد السعودي: قصر المشاركة في كأس الملك على أندية دوري المحترفين

بلادي – الرياض :أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم عن قراره بقصر المشاركة في كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم 2020-2021 على فرق دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بحيث تبدأ البطولة من دور الـ16.

وقال الاتحاد السعودي في بيان رسمي، إن القرار جاء بسبب تأخر انطلاق الموسم الجديد 2020-2021، وأيضًا ضغط الروزنامة التي شهدت عدة تغييرات في المواعيد الدولية والقارية، ما يصعب إنهاء الموسم في وقت مناسب للمنتخبات والأندية.

وبين الاتحاد أن يوم الإثنين 2 نوفمبر المقبل سيكون موعدًا لإجراء قرعة دور الـ16 من المسابقة.