نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إليكم طريقة تسجيل الدخول بمنصة مدرستي التعليمية للطلاب 2020 وخطوات الوصول للمناهج الدراسية في المقال التالي

عمر شويل - جدة أوضح المسؤولين بوزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية عن طريقة تسجيل الدخول بمنصة مدرستي التعليمية للطلاب 2020، والتي جاءت بديلة لنظام التعليم الحضوري في ظل قرار استمرار الدراسة بصورة الكترونية وتعليقها بالمدارس والجامعات.

منصة مدرستى 1442

وقد أكدت الوزارة أن الوزارة تهدف لتقديم الخدمات الالكترونية الميسرة والمساهمة في تطوير المنظومة التعليمية وممارسة التعليم عد بعد مع التأكد من توصيل المعلومات للطلاب بمختلف مراحلهم الدراسية خلال العام الدراسي الجديد 1442 – 2020، والمتوقع أن يشهد إجراءات احترازيو متنوعة للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب والمجتمع ككل من انتشار وباء كورونا.

طريقة تسجيل الدخول بمنصة مدرستي التعليمية للطلاب

حددت الوزارة طريقة تسجيل الدخول بالمنصة التعليمية الجديدة وناشدت من جميع الطلبة والطالبات بضرورة الدخول إلى منصة مدرستي عبر شبكة الانترنت والبدء في تلقي الدروس التعليمية المختلفة والمتاحة لجميع المراحل الدراسية بالمملكة السعودية، ويمكنكم تسجيل الدخول عن طريق اتباع الخطوات التالية:

الذهاب مباشرًا إلى رابط منصة مدرستي. الضغط على كلمة تسجيل الدخول الموجود يسار الشاشة. كتابة اسم المستخدم وكلمة السر الضغط على كلمة تسجيل الدخول.

يمكنك التعرف علي طريقة تسجيل الدخول في “منصة مدرستي” وذلك من خلال تطبيق توكلنا وخطوات تسجيل الحضور في مايكروسوفت تيمز بعد نقاط سهله وسيبدأ طلاب الصفوف التعليمية المختلفة (الابتدائية والمتوسطه والثانوية) بداية من يوم الاحد الموافق السابع والعشرين من شهر سبتمبر 2020 الموافق هجرياً 10 صفر ١٤٤٢ بعد العودة من اجازة اليوم الوطنى ال90.

دوام منصة مدرستي الجديد

مع العلم ان الدوام الدراسي علي منصة مدرستي يكون بشكل يومي، بمعني ذلك انة يتم تفعيل العمل عبر مدرستي اعتبارا من صباح يوم الاحد حتي صباح يوم الخميس، مع العلم علي كل طالب يجب علية التزام بالدوام الدراسي اليومي يعني ذلك علي ضرورة ان يكون الطالب محدد ان كان من طلاب الدوام الصباحي او المسائي حيث يتم تنشيط العمل عبر مدرستي من السادسة صباحا حتي السادسة مساء، هذا ومن الجدير بالذكر علي ان مدرستي تعمل علي طرح الواجبات اليومية علي الطالب حلها وارفاقها فور التسجيل علي مدرستي.