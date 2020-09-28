نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بنك التنمية الاجتماعية السعودي يمول 85 ألف أسرة منتجة ب 1.2 مليار ريال في المقال التالي

عمر شويل - جدة بنك التنمية الاجتماعية قدم العديد من الدعم والتمويل لشريحة كبيرة من المجتمع وهذه الشريحة تمثل الأعمال الصغيرة أي المشاريع الصغير . يقدم بنك التنمية الاجتماعية تمويل مالي وغير مالي للأسر المنتجة في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية. الأسر المنتجة المستفيدة من تمويل بنك التنمية الأجتماعية قدم البنك التمويل المالي للأسر المنتجة التي تبدأ مشاريع صغيرة في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية . حيث وصل عدد الأسر المستفادة من التمويل البنكي للأسر المنتجة إلي 85 ألف أسرة أستفادة بتمويل مالي يصل إلي 1.2 مليار دولار ، تم تقديم ذلك المبلغ من الجمعيات التنموية في جميع أنحاء المملكة حيث تقدم تلك الجمعيات قروض ميسرة تتناسب مع نمو نشاط الأسر المنتجة . حيث تقوم تلك الجمعيات بتدريب الأسر وصقل مهاراتهم وإيصال منتجاتهم إلي الأسواق. اللائحة التنظيمية لمجلس الوزراء حيث أقر مجلس الوزراء في عام 1440 هجريا لائحة تنظيمية للأسر المنتجة . تهدف تلك اللائحة إلي تنظيم أعمال الأسر المنتجة وتعمل علي تطوير أعمالها.

تم إنشاء لجنة دائمة يرأسها البنك وعدد من الجهات الحكومية التي لها صلة بالموضوع وذلك من أجل زيادة التعاون من أجل تنمية قطاع الأعمال الصغيرة.

تولي المملكة العربية السعودية أهمية كبيرة بذلك القطاع الجديد.

حيث قام البنك بدراسة احتياجات تلك الأسر خلال دراسات عميقة.

حيث تقوم تلك تلك الدراسة بمتابعة حالة الأسر قبل تأسيس المشروع وأثناء تأسيسه وخلال نموه.

قام البنك بوضع أستراتيجية ذات أمد طويل مع شركائه من أجل تحسين حال الأسر ورفع أقتصادهم.

توصل البنك لنقاط أساسية وهي التشريعات والأنظمة ، تحسين البنية التحتية ، تشجيع الطلب و الحلول المالية. النقاط الأساسية لتطوير الأسر المنتجة التشريعات والأنظمة: اصدر بنك التنمية الاجتماعية في عام 2019 الدليل الإجرائي للأسر المنتجة مشاركة مع الجهات الحكومية التي تنص عليها لائحة الأسر المنتجة . كما أصدرت العديد من الدعائم التشريعية لتقوية عمل الأسر المنتجة.

اصدر بنك التنمية الاجتماعية في عام 2019 الدليل الإجرائي للأسر المنتجة مشاركة مع الجهات الحكومية التي تنص عليها لائحة الأسر المنتجة . كما أصدرت العديد من الدعائم التشريعية لتقوية عمل الأسر المنتجة. تحسين البنية التحتية : حيث قام البنك بتجهيز البيئة الداعمة للأسر المنتجة خلال إنشاء وحدات تمويلية داخل الجمعيات والرفع من كفائتها من أجل تمويل الأسر.

حيث قام البنك بتجهيز البيئة الداعمة للأسر المنتجة خلال إنشاء وحدات تمويلية داخل الجمعيات والرفع من كفائتها من أجل تمويل الأسر. توفير الحلول المالية: فقد حرص البنك لتنمية الاجتماعي علي تقديم العديد من الحلول المالية التي تناسب مرحلة تأسيس الأسر المنتجة فقد قدمت قروض مختلفة متناهية الصغر بتدأ ب 12 ألف ريال وتصل إلي 200 ألف ريال.

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