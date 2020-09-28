هيئة تطوير مكة تعلن استكمال المرحلة الثالثة من مشروع الدائري الثالث

بلادي – الرياض :أعلنت هيئة تطوير منطقة مكة، استكمال أعمال المرحلة الثالثة من مشروع الطريق الدائري الثالث بالعاصمة المقدسة. وأشارت الهيئة إلى استكمال المرحلة الثالثة من مشروع الطريق الدائري الثالث بالعاصمة المقدسة، بالتحديد من شارع الجزائر إلى تقاطع التنعيم مع طريق المدينة المنورة مروراً بشارع الحج، وبطول 14.55 كم، وبلغت نسبة الإنجاز 57%.

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