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عمر شويل - جدة الأحوال المدنية توضح الغرامة عند عدم تجديد الهوية الوطنية 1442 مصلحة الأحوال المدنية بالمملكة السعودية يوجد العديد من الخدمات الموجودة فيها بالإضافة إلى إمكانية الحصول على الهوية الوطنية وهي الوثيقة الأولى التي يتم الحصول عليها بعد 15 عام، ويتم استخداماته جميع المعاملات التي تتطلب منك أن تقوم بإثبات الهوية وبالتالي لا تتمكن من الحصول على وثائق أخرى بدونه، لهذا تؤكد الأحوال المدنية على أهمية الحفاظ عليها وعدم فقدانها لأنها قامت غرامة مالية عند عدم تجديد الهوية، لهذا سوف نتعرف من خلال مقال اليوم خطوات تجديد الهوية والغرامة التي يتم فرضها عند عدم تجديده.

الأحوال المدنية توضح غرامة عدم تجديد الهوية الوطنية

قامت الأحوال المدنية لإمكانية تجديد الهوية الوطنية أو استخراج بدل فاقد وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

يمكنك أن تقوم باستخراج بطاقة الهوية الوطنية من خلال حجز موعد عدم تسجيل الدخول إلى بوابة أبشر الإلكترونية وتقوم باستخراج الهوية الوطنية من خلال ماكينات الخدمة الذاتية.

يمكنك أن تقوم بتجديد الهوية قبل أن تنتهي ب 180 يوم ويتم فرد الغرامة عند عدم تجديد الهوية تصل إلى 100 ريال سعودي، وذلك من وقت انتهاء الهوية الوطنية.

خطوات تجديد الهوية الوطنية

يمكن أن تقوم تجديد بطاقة الأحوال المدنية من خلال الماكينات الخاصة بالخدمة الذاتية التي سوف تجدها في الكثير من الأماكن الموجودة في الرياض، ومستشفى الملك فهد الطبية والكثير من الأماكن وذلك بعد اتباع الخطوات الآتية:

يجب عليك الذهاب إلى ماكينة الخدمة الذاتية ووضع بطاقة الهوية القديمة في الماكينة سوف يتم التقاط صورة من كاميرا الاماكن الماكينة الخاصة بالخدمة الذاتية ثم تقوم بوضع اصبعك في مكان البصمة على الماكينة وتنتظر عدة دقائق وسوف تظهر لك البطاقة الجديدة من الماكينة.