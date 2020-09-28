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عمر شويل - جدة خطوات الاستعلام عن المساعدة المقطوعة 1442 برقم الصرف وشروط الأهلية، كثر البحث عن المساعدة المقطوعة على منصة جوجل عبر الإنترنت حيث يتساءل الكثير من المواطنين من المملكة السعودية لإمكانية التقديم في المساعدة المقطوعة وشروط الأهلية في ظل الوضع الاقتصادي وغلاء الأسعار، لهذا سوف نتعرف من خلال مقال اليوم خطوات الاستعلام عن المساعدة المقطوعة وشروط الأهلية.
الاستعلام عن المساعدة المقطوعة برقم الطلب
يتم الولوج إلى موقع وزاره الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من خلال الإنترنت ثم يتم تحديد الخدمات الإلكترونية وتقوم باختيار خدمات وكالة الضمان.
بعد ذلك يتم إضافة رقم الطلب في مكان رقم السجل المدني وتقوم في إضافة رمز التحقق والضغط على كلمة عرض وفي خلال ثواني سوف تظهر أمامك تفاصيل الطلب مواعيد الصرف التي تم تحديدها.
شروط أهلية المساعدة المقطوعة
- أولا يجب أن يكون هذا المتقدم سعودي الجنسية وأن يتواجد دائما داخل المملكة السعودية ولا يوجد له سجل تجاري أو أي نشاط آخر.
- يجب أن يكون عمر هذا الشخص المتقدم 35 عام أو أكثر بالإضافة إلى أنه لا يكون مسجلا في برامج الدعم أو يكون له دخل ثابت.
- يتم صرف هذا الدعم للنساء المطلقات والأرامل والأسرة ذات الدخل المنخفض وبالتالي يتم التقديم في شكل الإلكتروني للحصول على هذا الدعم من خلال موقع الوزارة عبر الإنترنت، ومتابعة كافة الأخبار التي تتعلق بالمساعدة المقطوعة عامة تسجيل الدخول على الرابط الرسمي من المساعدة المقطوعة.
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