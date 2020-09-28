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عمر شويل - جدة خطوات الاستعلام عن المساعدة المقطوعة 1442 برقم الصرف وشروط الأهلية، كثر البحث عن المساعدة المقطوعة على منصة جوجل عبر الإنترنت حيث يتساءل الكثير من المواطنين من المملكة السعودية لإمكانية التقديم في المساعدة المقطوعة وشروط الأهلية في ظل الوضع الاقتصادي وغلاء الأسعار، لهذا سوف نتعرف من خلال مقال اليوم خطوات الاستعلام عن المساعدة المقطوعة وشروط الأهلية.

الاستعلام عن المساعدة المقطوعة برقم الطلب

يتم الولوج إلى موقع وزاره الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من خلال الإنترنت ثم يتم تحديد الخدمات الإلكترونية وتقوم باختيار خدمات وكالة الضمان.

بعد ذلك يتم إضافة رقم الطلب في مكان رقم السجل المدني وتقوم في إضافة رمز التحقق والضغط على كلمة عرض وفي خلال ثواني سوف تظهر أمامك تفاصيل الطلب مواعيد الصرف التي تم تحديدها.

شروط أهلية المساعدة المقطوعة