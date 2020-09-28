نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن قروض بنك التسليف والادخار في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن قروض بنك التسليف والادخار قد أعلن بنك التسليف والادخار عن القروض البنكية التي يقوم البنك بتقديمها إلى جانب الأقساط المدفوعة والشروط التي يجب أن تتوفر في الحصول على قروض البنك والرد على جميع الاستفسارات والتعامل الجيد على حل المشكلة التي تتعلق بالتعامل مع البنك، لكي توفر جميع الطرق التي يتم عن طريقها تحديد طريقة السداد وجميع التسهيلات، لكي يتم تسديد الأقساط وتوفر الكثير من التسهيلات التي لها علاقة بالقروض، ونحن اليوم سوف نوضح لكم خطوات الاستعلام عن مدة الحصول على قروض بنك التسليف.

التقديم على قروض بنك التسليف

1-يتم الدخول للموقع الرسمي الخاص ببنك التسليف والادخار

2-يتم إضافة رقم الهوية.

3-يتم الدخول على الحساب الخاص بنا في بنك التسليف والادخار.

من بين القروض التي يقدمها بنك التسليف والادخار ويمنحها له بعدد كبير من التسميات والتي عن طريقها يقوم البنك بمنح القروض المتنوعة ويجب عليك أن تختار ما هو مناسب منها “قرض الزواج، قرض الترميم، قرض الأسرة” وغيرها من القروض.

ما هي أهم شروط الحصول على قرض شخصي

يجب أن يكون المتقدم أو المتقدمة للحصول على قرض حامل للجنسية السعودية.

وعلى أن يكون مقيد بإحدى الوظائف أو المؤسسات الحكومية أو حتى جهات خاصة.

أن يكون راتب الموطن يصل لعشرة ألاف ريال سعودي.

على أن لا يكون حاصل على قرض آخر ولم يقم بتسديده حتى وقتنا هذا.

خطوات الاستعلام عن مدة الحصول على قروض بنك التسليف والادخار

بإمكانك الاستعلام عن مدة الحصول على قروض بنك التسليف عن طريق اتباع الآتي:

1-يقوم بوضع الاسم الخاص بالمتقدم على القرض من بنك التسليف.

2-يضاف له رقم الهوية مع توضيح رقم الهوية لأن ذلك يسهل مهمة الحصول على القرض بكل سهولة.

3-إضافة رقم الحساب أي الرقم الذي يتم تسديد الأقساط التي تتعلق بالقروض.

4-إضافة تاريخ القرض يضاف بخانة الحصول على القرض من البنك.

5-نوع القرض حيث أن يوجد مجموعة من القروض التي تمنحها لجميع المستفيدين.

6-زيارة الفرع لكي يتم تسليم المستندات لكي يحصل على القرض المرغوب به.