نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر زيادة رسوم المرافقين و حقيقة اعفاء المقابل المالي للعمالة داخل المملكة العربية السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة قامت مصلحة الجوازات داخل المملكة العربية السعودية بإصدار منشور يتضمن فيه رفع رسوم المرافقين داخل المملكة وتغيير المقابل المالي للعاملين داخل المملكة العربية السعودية لعام 2020 وأن الحكومة السعودية نشرت بيان رسمي يتضمن فيه زيادة رسوم المقيمين داخل المملكة كما صرح وزير الاستثمار السعودي وأكد علي زيادة هذه الرسوم عن العام الماضي وأن هناك دراسة جدوي للموضوع يشتمل علي وضع حد لهذه الرسوم وفرضها علي كل المرافقين مع ذويهم داخل المملكة العربية السعودية وأن هذه الضرائب أو الرسوم في الصالح العام مما يؤدي إلي ارتفاع النمو ويعمل علي ازدهار الاقتصاد الداخلي للمملكة العربية السعودية وإن هذه الرسوم تصب في مصلحة المواطن أولا وهذه الرسوم تتراوح بين 700 أو 800 ريال تقريبا.

رسوم المرافقين داخل المملكة العربية السعودية

قامت الحكومة السعودية بزيادة رسوم المرافقين المتواجدين داخل المملكة والعاملين القادمين من خارج المملكة وأن هذه الزيادة الملحوظة تصب مباشرة في مصلحة الاقتصاد السعودي و في العام الماضي قامت الحكومة السعودية بتخفيض الرسوم وإلغاء بعض من هذه الرسوم للعمالة الخاصة التي تعمل في المجال الصناعي وتكفلت الحكومة السعودية بدفع كل هذه الرسوم بتكاليفها ومحاسبتها وأعداد برنامج لها وتقديمه لوزيري الاستثمار وكذلك وزير المالية داخل المملكة.

كما صرح بعض المسئولين داخل مصلحة الجوازات في المملكة أن لا يوجد نية نهائيا بإلغاء الرسوم هذا العام ويترتب علي هذا القرار انه يتم دفع هذه الرسوم شهريا.

إلغاء رسوم المرافقين لعام 2020

صرحت وزارة الاستثمار انه يوجد العديد من التسهيلات و الإعفاءات منحتها الحكومة السعودية نهاية العام بعفو العمالة الخاصة وكذلك العاملين في المجال الصناعي السعودي مما يصب في مصلحة المرافق وذويه داخل المملكة العربية السعودية.

ومنح الراحة لهم لأنهم لن يدفعوا الرسوم المحررة رسميا من قبل الحكومة والوزارة المختصة والاستفادة من كل هذه الأموال شهريا وكذلك وضح حلول واضحة وبينة للمشاكل التي تواجه هذا النوع من العمالة الغير منتظمة والعمالة داخل المجال الصناعي والتجاري وسيتم استفسار ووضع حد لهذه المشاكل فيما بعد.

جدول يوضح التغير الملحوظ والملموس في زيادة رسوم المرافقين والعاملين داخل المملكة :

الرسوم الشهرية في عام 2018 للعاملين داخل المملكة 300 ريال شهريا بالنسبة للمرافقين 200 ريال شهريا الرسوم الشهرية في عام 2019 للعاملين داخل المملكة 600 ريال شهريا بالنسبة للمرافقين 300 ريال شهريا الرسوم الشهرية في عام 2020 للعاملين داخل المملكة 800 ريال شهريا بالنسبة للمرافقين 400 ريال شهريا

الخطوات المتبعة للاستفسار عن الرسوم للمرافقين داخل المملكة

