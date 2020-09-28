نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن الرقم الضريبي والتحقق من التسجيل في ضريبة القيمة المضافة في المقال التالي

عمر شويل - جدة التعرف علي الرقم الضريبي هو أحد الخدمات الإلكترونية التي توفرها مصلحة الضرائب بالمملكة العربية السعودية، ويعبر الرقم الضريبي عن الرقم الخاص بكل منشأة عمل داخل المملكة، كما يشير الرقم الضريبي علي أسم الشخص الذي تم تسجيل المنشأة باسمه، ويعتبر الرقم الضريبي التزام ضروري علي كل شخص أو كل منشأة حتي تتمكن جميع الجهات الضريبية داخل المملكة العربية السعودية من معرفة مدي سداد الضرائب الموقعة علي المنشأة أو علي الشخص، وضمان وصول حق الدولة من خلال تحصيل قيمة الضرائب، كما يعد التسجيل في ضريبة القيمة المضافة وهي ضريبة الأفراد من الأمور الهامة التي يحرص عليها الكثير من الأشخاص، حيث يستطيع كل من يملك أي نشاط أقتصادي داخل المملكة التسجيل في الضريبة الخاصة للأفراد، والتي من خلالها تقوم الهيئة العامة للذكاة بفرض ضريبة القيمة المضافة قدرها 15%.

الاستعلام عن الرقم الضريبي بالمملكة العربية السعودية

الرقم الضريبي هو رقم مكون من رقم تعريفي خاص بالدولة بالإضافة الي رقم تسلسلي خاص بالمنشأة مع رقم التحقق، بالإضافة الي رقم خاص بالشركات ورقم أخر يدل علي نوع الضريبة التي يتم فرضها، ويتم الاستعلام عن الرقم الضريبي كالتالي:

الدخول علي الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة العامة للذكاة والدخل.

التوجه الي الخدمات الإلكترونية من القائمة الرئيسية.

الضغط علي التحقق من الرقم الضريبي.

يتم إدخال البيانات المطلوبة، ثم الضغط علي بحث.

التحقق من التسجيل في ضريبة القيمة المضافة بالمملكة العربية السعودية

الهيئة العامة للذكاة والدخل تسمح بالتسجيل للأفراد في ضريبة القيمة المضافة لمن يتعدى الدخل الإجمالي خلال عام كامل عن 375 ألف ريال سعودي، وفي حالة بلوغ هذا المبلغ يجب أن يقوم الأفراد بالتسجيل في ضريبة القيمة المضافة بشكل إجباري، وما يقل عن ذلك يكون التسجيل اختياري، ويتم التحقق من التسجيل في ضريبة القيمة المضافة كالتالي: