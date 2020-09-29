نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قروض بنك التسليف: شروط قروض بنك التسليف وطريقة الحصول عليها وأنواع القروض في المقال التالي

عمر شويل - جدة قروض بنك التسليف، يقوم بنك التنمية الإجتماعية في المملكة العربية السعودية بتقديم قروض عديدة للمواطنين السعوديين، ويبحث المواطنين عن شروط الحصول على قروض بنك التسليف، ويعد بنك التنمية الإجتماعية من أهم البنوك الحكومية في الممكلة العربية، ويقدم تلك الخدمات في سبيل توفير حياة كريمة للمواطن السعودي.

قروض بنك التسليف وشروط الحصول عليها

هناك بعض الشروط التى طرحها بنك التنمية الإجتماعية بالممكلة العربية السعودية للتمكن من الحصول على قروض بنك التسليف، ويقدم بنك التسليف أكثر من قرض مثل قرض الزواج، وقرض الترميم، قرض الأسرة، ومن شروط الواجب توافرها هي:

يجب توافر الجنسية السعودية لدى المقدم للحصول على القرض. ألا يزيد راتب المقدم للحصول على القرض عن ألف ريال سعودي. توافر ضامن لا يقل عن ثلث الراتب الخاص بالمقدم مساوي للقسط الشهري. لا يكون المقدم مديون للبنك بأقساط شهرية لقرض آخر. يكون المقدم على القرض قادر على سداد الأقساط الشهرية ويبدأ في سداد الأقساط بعد شهر من الحصول على القرض.

يحدد بنك التنمية الإجتماعية قيمة القرض على حسب الراتب الذي يتقاضيه المقدم، وللحصول على القرض لابد من القيام ببعض الخطوات.

طريقة الحصول على قروض الإجتماعية من بنك التسليف

من الجدير بالذكر أن المواطنين السعوديين كانوا يستعلمون عن الأقساط المتبقية من قروض بنك التسليف وطريقة الحصول على القرض من خلال الصراف الآلي، ولكن بعد جائحة كورونا تغير ذلك وأصبح الإستعلام من خلال الموقع الإلكتروني الخاص ببنك التنمية الإجتماعية، خطوات الإستعلام هي:

الدخول على الموقع الإلكتروني لبنك التنمية الإجتماعية.

إذا كان لديك حساب بالفعل على الموقع فيجب إدخال الأسم وكلمة المرور وإذا لم يكن لك حساب فيجب إنشاء حساب أولا.

ستحول مباشرة لصفحة يظهر بها كافة المعلومات الخاصة بالقروض مثل نوع القرض، والأقساط.

وللإستعلام عن الأقساط المتبقية يجب أختيار أيقونة الأقساط المتأخرة وستظهر كافة البيانات.

أنواع قروض بنك التنمية الإجتماعية

يقدم بنك التنمية الإجتماعية الكثير من القروض للمواطنين السعوديين، وذلك حرصا منهم لتوفير حياة كريمة للأسر محدودي الدخل من تلك القروض: