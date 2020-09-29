نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات تعريف رقم الجوال لتطبيق توكلنا في بوابة أبشر الإلكترونية في المقال التالي

عمر شويل - جدة خطوات تعريف رقم الجوال لتطبيق توكلنا في بوابة أبشر الإلكترونية، قام تطبيق توكلنا بتوضيح أهمية التسجيل في حتى يتمكن التابعين من الاطلاع على البيانات من خلال منصة مدرستي الإلكترونية والذي يوفر العديد من الخدمات الإلكترونية، وسوف نوضح لكم خطوات التسجيل في تطبيق توكلنا.

طريقة التسجيل في تطبيق توكلنا

تطبيق توكلنا يوضح استفسار أحد الوافدين يكون لديه حساب في بوابة أبشر ويتساءل عن كيفية التسجيل في التطبيق، حيث أوضح البرنامج أن المواطن المقيم يوجد لديه حساب خاص به عرض بوابة أبشر بإمكانية التسجيل في تطبيق توكلنا وبالتالي سوف يتم اعتماد رقم الجوال الذي تم تسجيله في بوابة إبشر، قبل ذلك وذلك ليتم تعديل رقم الجوال ينبغي أن يتم تعديله في حساب إبشر وبالتالي سوف يتم تغيير أو تعديل في توكلنا.

تسجيل الطالب في تطبيق توكلنا

أولا يتم تسجيل الدخول إلى تطبيق توكلنا من خلال الحساب الرسمي الخاص بولي الأمر والضغط على حسابي ثم يتم الضغط على الأفراد والمكفولين وتقوم باختيار إضافة الأبناء.

طريقه تسجيل دخول منصة مدرستي عبر توكلنا

أولا يجب الدخول على منصة مدرستي أو يتم تحديث التطبيق على جهازك ثم الدخول إلى بيانات المنصة وسوف تجد أمامك اسم المستخدم الذي يمكنك تسجيل الدخول به أو استخدام أسماء المستخدمين التابعين ثم تضيف اسم المستخدم وكلمة السر الخاصة بها، والضغط على كلمة إرسال مع العلم أنه لا تستطيع أن تقوم بإرسال كلمة السر أكثر من مرتين لكل تابع وبعدها سوف تصل إليك رسالة تشمل كلمة السر الخاصة بالتتابع الذي تم تحديده قبل ذلك.