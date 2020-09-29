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عمر شويل - جدة حساب المواطن يقوم بتحديد إجراءات بعد قبول مستندات الاستقلالية، برنامج حساب المواطن ما زال متاح للمسجلين إمكانية تقديم اعتراض عند عدم الأهلية وذلك لجميع المواطنين المستفيدين والمسجلين برنامج حساب المواطن الإلكتروني يعرفوا الإنترنت وذلك للذين كما تم تسجيلهم كأفراد وليس كتب عن لرب الأسرة.
حيث أوضح خدمة المستفيدين من خلال هذا البرنامج وجاء ردا على سؤال حول إمكانية القبول المستندات الاستقلالية عند تقديم اعتراض على عدم الأهلية وأكدت على أهمية الانتظار بعض الوقت بعد تقديم الاعتراض وسوف يتم الرد عليه في وقت قريب وسوف يتم الموافقة على هذا الافتراض من تاريخ قبوله مع مراجعة أهل بيتك وأبلغك بنتيجة الأهلية وذلك من خلال دورات الأهلية القادمة.
ضوابط حساب المواطن
قد إعلان برنامج حساب المواطن قبل ذلك عن الضوابط الجديدة التي تم تحديدها للأفراد المستقلين للبرنامج وأكدت أنه تم تعليق التسجيل لجميع المستفيدين ويتم تحديد الحد الأعلى لقيمة الاستحقاق وشم التعليق استقبال أي طلب طلبات جديدة من قبل المواطنين الذين يرغبون في الحصول على الدعم من البرنامج وذلك بعد انتهاء الدورة الثامنة والعشرين من شهر مارس 2020.
شروط استمرارية الدعم
يشمل من ضمن التعديلات أن يتم إلزام الأفراد المستقلين بإضافة ما يثبت استقلالية المسكن لكل فرض مبلغ وقد وصل عمر ثمانيه عشر عاما وأكثر وينبغي أن يقوم بتجهيز إحدى الإثباتات التالية وهي عقد الإيجار الموحد والذي يكون عن طريق منصة إيجار ومشهد إثبات سكن سواء جامعة أو معهد أو كلية أو سكنية أو صك ملكية السكن.
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