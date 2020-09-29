نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرض شخصي بضمان العقار بنك البلاد أكبر مبلغ تمويلي فترات سداد تصل لـ30 عام في المقال التالي

عمر شويل - جدة قرض شخصي بضمان العقار بنك البلاد من أكبر المبالغ المالية المقدمة من البنك بغير القروض المتاحة في البنوك الأخرى، إحدى الخدمات المتوفرة من المنتجات التمويلية التي تهدف إلى توفير المال وسداد الاحتياجات المالية وتحسين الظروف المعيشية من خلال الحصول على تمويل شخصي لعمل مشروع ما والربح منه، شراء سيارة والعمل عليها بأي طريقة من الطرق، فيتيح القرض فرص كثيرة في استغلاله بصورة صحيحة بهدف الربح ورفع مستوى الحياة للأفضل، وهذا النوع من القروض مميز أنه ضامنك هو منزلك أو الأرض المملوكة لديك هي ضامن حصولك على أعلى سيولة مالية مع أكبر فترة سداد بمزايا عديدة من بنك البلاد.

مزايا قرض شخصي بضمان العقار بنك البلاد

متوافق مع هيئة الرقابة الشرعية ويخضع لأحكام الشريعة.

تمويل شخصي يصل إلى 5 مليون ريال سعودي.

سرعة الإجراءات دون تعقيد.

هامش ربح تنافسي وثابت.

إمكانية السداد المبكر مع تطبيق ضوابط مؤسسة النقد العربي السعودي.

فترات سداد ميسرة على 25 سنة ويمكن تمديدها حتى 30 عام لمستفيدي برامج الدعم من صندوق التنمية العقارية ووزارة الإسكان.

شروط الحصول على قرض شخصي بضمان العقار بنك البلاد

هذا النوع من التمويل للسعوديين فقط لذلك يشترط الجنسية السعودية فقط.

لا يقل عمر العميل عن 21 سنة.

لابد أن يكون العميل على رأس عمل سواء في القطاع الحكومي أو الخاص.

يجب فتح حساب جاري في بنك البلاد.

الحد الأدنى في خدمة العمل شهر واحد على الأقل.

لا يقل إجمالي الراتب الشهري عن 3.000 ريال سعودي.

يشترط تحويل الراتب إلى بنك البلاد.

طريقة تقديم طلب تمويل شخصي بضمان العقار بنك البلاد

أولا:- تعبئة نموذج طلب التمويل مقابل رهن العقار عبر موقع بنك البلاد.

المستندات المطلوبة:-

بطاقة الهوية أو سجل الأسرة (ساري الصلاحية).

نموذج تحويل الراتب.

تعريف من جهة العمل بصافي الراتب وتاريخ التعيين وتاريخ نهاية العقد.

بالنسبة للقطاع العسكري صورة من بطاقة العمل.

صورة من صك ملكية العقار أو الأرض.

رسم كروكي واضح للعقار.

صورة من رخصة البناء.

في حالة وجود أي استفسار بالنسبة للتمويل بضمان العقار يرجى الاتصال على هاتف بنك البلاد عبر خدمة العملاء رقم 920001002 للرد والمساعدة من داخل المملكة أو خارجها.