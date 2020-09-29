نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نقل مديونية القرض الشخصي لدى البنك الأهلي التجاري السعودي في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقل مديونية القرض الشخصي لدى البنك الأهلي التجاري السعودي فيقدم البنك الأهلي التجاري خدمة نقل وتحويل مديونية القرض الشخصي للعميل في قسط شهري واحد وبنسبة معدل سنوي يتنافس مع باقي المصارف فيقدم البنك الأهلي التجاري الكثير من الخدمات التمويلية الجديدة والحديثة لكي تلبي احتياجات العملاء المختلفة وفي هذا المقال سوف نتعرف على ضوابط تحويل مديونية القرض الشخصي لدى البنك الأهلي والطريقة وأهم المميزات ويقدم البنك الأهلي التجاري السعودي العديد من الخدمات التمويلية فيقدم تمويل سريع بهامش ربح 0% وهذا التمويل له العديد من المزايا فهو تمويل شخصي يتم الموافقة الفورية عليه وهو تمويل يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية

شروط برنامج نقل المديونية لدى البنك الأهلي التجاري السعودي

فقد وضع شروط خاصة من قبل البنك الأهلي التجاري السعودي لكي يستطيع العميل الحصول على برنامج تحويل المديونية فى قسط واحد وهي كما يلي

متاح برنامج نقل مديونية القرض الشخصي للبنك الأهلي التجاري لشركات الكبرى وللقطاع الحكومي لابد أن يكون المتقدم لبرنامج تحويل مديونية القرض الشخصي مواطن سعودي الجنسية لابد أن يكون الحد الأدني لراتب المواطن المتقدم 6 آلاف ريال سعودي لابد ان يكون سن المتقدم لا يزيد عن 50 عام للعاملين و70 عام للمتقاعدين تبدأ قيمة التمويل من 5000 آلف ريال سعودي إلى 1500000 ريال سعودي ويمكن الاطلاع على جميع الشروط والضوابط من خلال الدخول على صفحة الموقع الإلكتروني للبنك الأهلي التجاري الخاصة بتحويل المديونية

مزايا برنامج نقل المديونية لدى البنك الأهلي التجاري

يقدم برنامج تحويل المديونية لدى البنك الأهلي التجاري السعودي العديد من المزايا المختلفة والتي تجعله أفضل البرامج لتحويل المديونية وهي كما يلي

يتميز برنامج تحويل المديونية بإمكانية تأجيل أول قسطين

يتميز هذا التحويل للمديونية بإمكانية السداد المبكر

يتميز برنامج نقل مديونية القرض الشخصي بالسيولة النقدية

يتميز هذا البرنامج بهامش ربح 1.50%

يمكن الاستفادة من جميع خدمات البنك الأهلي التجاري السعودي

طريقة الحصول على برنامج نقل مديونية القرض الشخصي لدى البنك الأهلي التجاري

لقد حدد البنك الأهلي التجاري السعودي مستندات وإجراءات لابد من توافرها ولابد أن يقدمها المتقدم للحصول على برنامج تحويل المديونية وهي كما يلي

يتم إحضار وتقديم خطاب تعريف من جهة العمل

إحضار خطاب بعدم الممانعة من نقل المديونية

إحضار كشف حساب بنكي

لابد ان تكون صفحات كشف الحساب متسلسلة

هاتف خدمة العملاء بالبنك الأهلي التجاري

يقدم البنك الأهلي التجاري السعودي هاتف خدمة العملاء لكي يقدم الرد على جميع استفساراتكم وأى تعليقات حول المنتجات والخدمات التمويلية المميزة التى يقدمها البنك الأهلي التجاري والرقم هو 920000891 ووفر أيضاً البنك الأهلي التجاري السعودي رقم خاص للحصول على المنتجات التمويلية المختلفة من خلال الرقم 8002441005 كل ذلك لتوفير وقت وجهد العميل