تحت شعار مملكتنا أمانة تقنية البنات بالأحساء تحتفل باليوم الوطني في عامه 90

دوت الخليج – علي بن زيد

تحت شعار “مملكتنا أمانه” احتفلت الكلية التقنية للبنات بالأحساء باليوم الوطني في عامه “90” بإشراف عميدة الكلية الأستاذة سارة الصرعاوي في وسط إجراءات احترازية ووقائية متكاملة على مدى 7 أيام، هذا وقد اقامت الكلية خلالها العديد من الفعاليات والبرامج الاحتفالية تنوعت ما بين مسابقات وطنية وبعض العروض المرئية، كذلك حلقات نقاشية لبعض إنجازات المملكة منذ نشأتها وحتى عامها 90 من قبل معظم منسوبيها.

والجدير بالذكر بأنه تم تزيين مرافق الكلية خلالها بأعلام المملكة وبعض الأوشحة واللوح المعبرة عن حب الوطن.

وأضافت بدورها الصرعاوي بأنه في كل سنه في مثل هذا اليوم نجدد ولائنا لقيادتنا الرشيدة وانتمائنا لوطننا الغالي معبرين عن فخرنا واعتزازنا بما حققته الدولة من أمن وازدهار ورقي اقتصادي نتيجة السياسات العامة التي تبنتها الدولة من أجل بناء حاضر ومستقبل زاهر لأبناء وطننا.

من جانبه أفادت هدى النعيم منسقة العلاقات العامة والإعلام بأن ذكرى اليوم الوطني للمملكة تمثلت بمسيرة ملؤها الإنجاز والعطاء، حيث تحظى بلادنا برغد من العيش والأمن والتطور في جميع المجالات حتى أصبحت المملكة لها مكانتها على مستوى العالم ونحن إذ نبتهج بهذه المناسبة نحمد الله عز وجل على نعمة الأمن والأمان في ظل القيادة الرشيدة.