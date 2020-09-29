نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل شخصي سريع يصل الي 100 ألف ريال بدون شرط تحويل الراتب من الشركة السعودية للتمويل في المقال التالي

عمر شويل - جدة الشركة السعودية للتمويل هي من احدي الشركات الكبري في المملكة العربية السعودية, والتي تهدف إلى توفير تمويل إسلامي متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية, حيث يبحث الكثير من المواطنين علي تمويل مادي حتي يتمكنوا من تلبية احتياجاتهم الشخصية المتعددة والتي منها الزواج أو شراءات عقارات أو مصاريف دراسية أو لفتح مشاريع استثمارية وغيرها من احتياجات المواطن, ولتحسين الظروف الحياتية في ظل غلاء الأسعار الكبير بجميع المجالات داخل المملكة, وتقدم الشركة السعودية للتمويل فرصة تقديم علي تمويل فردي, وتعتبر الشركة السعودية للتمويل أحد المصادر الآمنة لجميع المواطنين الباحثين عن تمويل شخصي سريع، ويتم ترجمة ذلك من خلال توفير كل الحلول التي ترضي جميع العملاء عند الرغبة في إتمام أي تمويل، وسنوضح في السطور التالية شروط التقديم علي التمويل الفردي من الشركة السعودية للتمويل الفردي.

الشركة السعودية للتمويل الفردي داخل المملكة العربية السعودية



هي شركة من احدي اكبر الشركات في المملكة العربية السعودية, وهدف هذه الشركة هو تلبية جميع الطلبات الشخصية المتزايدة في المملكة علي المنتجات في الأسواق السعودية, وأيضا تقدم تمويلات للأفراد أو الشركات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، مع توفير ميزة مبالغ تمويلية للأفراد الذين يحصلون علي رواتب بسيطة من جهة العمل التابع لها كل فرد ووفق ظروفه الشخصية التي تناسب الجميع.

مزايا التمويل الفردي من الشركة السعودية للتمويل الشخصي



يتطابق التمويل الفردي من الشركة السعودية للتمويل مع أحكام الشريعة الإسلامية.

قيمة التمويل الفردي تصل إلى 500,000 ريال سعودي كحد أقصي لجميع المبالغ المقدمة من الشركة السعودية للتمويل.

في حالة عدم وجود كفيل يصل التمويل الفردي إلى 100,000 ريال سعودي فقط.

لا يتطلب التمويل الفردي تحويل للراتب الشهري للعميل.

هامش الربح للتمويل يكون تنافسي بسيط من الشركة السعودية للتمويل مقارنة مع باقي البنوك والشركات التمويلية الأخرى التي تسمح بالتمويل الشخصي.

يمكن تسديد المديونية مبكراً في أي وقت، ويعتمد على الراتب الشخصي الذي يحصل عليه كل عميل وقدرته علي السداد الشهري لأقساط التمويل.

الشروط والمستندات المطلوبة في التمويل الفردي

لابد من توفر حساب بنكي للعميل, وتوافر بيان توضيحي بكشف الحساب لمدة 3 اشهر.

لابد من توفر بيان بتعريف الراتب للعميل.

وأخيراً لابد من تعبئة واستكمال طلب التمويل الفردي من الشركة السعودية للتمويل.

طريقة التقديم علي طلب تمويل من الشركة السعودية للتمويل

قد أصبحت منصة التمويل من الشركة السعودية للتمويل من أهم المراجع الإلكترونية التي يلجأ إليها كل مواطن سعودي وكل مغترب أيضاً نظراً لما تقدمه المنصة من خدمات تمويلية مميزة سريعة وهامة لجميع المواطنين، حيث يمكن تقديم طلب تمويل من خلال المنصة التمويلية وانتظار طلب الرد من مسئولي الشركة السعودية للتمويل، ويتم تقديم الطلب كالتالي: