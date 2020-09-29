ينبع تسجل أعلى درجة حرارة في العالم.. و”المسند” يوضح السبب

بلادي – الرياض :قال أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، عبد الله المسند، إن ينبع صُنفت أمس (الإثنين) كأشد مدينة حراً على مستوى العالم، وذلك بعد أن حلّت في المرتبة الأولى في قائمة أعلى درجة حرارة سُجلت خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح أن درجة الحرارة في ينبع بلغت 46 درجة مئوية، فيما حلّت عرفات في المرتبة الخامسة بتسجيل درجة حرارة تقدر بنحو 44 مئوية، مرجعاً سبب ارتفاع درجة الحرارة فيهما إلى حركة الرياح السطحية الشرقية الحارة، علاوة على الرياح العلوية الشاقولية (العمودية) الهابطة.